День мотоциклиста в России: необычные традиции байкеров и главные мотофестивали лета
Мотопутешественник Иванов: для мотоциклиста каждый день — праздник
Всемирный день мотоциклиста в этом году выпадает на 9 июня, однако сами байкеры относятся к этой дате без особого пафоса. По словам руководителя объединения «МотоРоссия», мотопутешественника Андрея Иванова, сегодня мотоциклистов стало много, а фестивалей и тематических мероприятий настолько хватает, что отдельный праздник постепенно утратил прежнее значение. В беседе с 360.ru он рассказал о крупнейших мотособытиях страны, особых традициях сообщества и местах, которые должен посетить каждый поклонник двухколесной техники.
Каждое лето поклонники двухколесной техники отмечают Всемирный день мотоциклиста. В этом году праздник приходится на 9 июня. Однако для большинства байкеров эта дата давно перестала быть главным событием сезона.
Руководитель объединения «МотоРоссия», общественный деятель и мотопутешественник Андрей Иванов в разговоре с 360.ru признался, что сегодня в мотосообществе хватает собственных праздников, фестивалей и памятных дат.
«Для мотоциклиста каждый день — праздник. У нас очень много праздников: Всемирный день мотоциклиста, День памяти погибших мотоциклистов, День мотоциклистки. Поэтому специально сегодняшний праздник уже практически никто отдельно не отмечает», — рассказал он.
Так, в минувшие выходные в Екатеринбурге прошел фестиваль «Движение», который собрал десятки тысяч участников со всей страны. Многие байкеры приехали туда своим ходом за сотни и даже тысячи километров.
От Подмосковья до Кольского полуострова
Иванов отметил, что интерес к мотоциклам в России продолжает расти. Вместе с этим увеличивается число фестивалей, соревнований и других мероприятий.
Одним из самых популярных регулярных событий Подмосковья остается «Моточетверг» в Видном. Каждую неделю там собираются сотни мотоциклистов, которые тренируют навыки фигурного вождения, общаются, слушают музыку и смотрят фильмы в мотокинотеатре.
Среди крупнейших фестивалей Московской области Иванов выделил Biker Brothers, который традиционно проходит летом и собирает участников со всей страны.
«Это, пожалуй, самый известный и самый крупный фестиваль Подмосковья. На него приезжают люди буквально со всей России», — отметил собеседник 360.ru.
Не менее активно развивается и мотоспорт. На автодроме Moscow Raceway в Истринском округе регулярно проходят соревнования по шоссейно-кольцевым гонкам, в которых участвуют как российские, так и зарубежные спортсмены.
По словам Иванова, особую популярность сейчас набирают внедорожные дисциплины — мотокросс и эндуро. Причем доступность техники делает этот спорт все более массовым.
«Купить внедорожный мотоцикл за 150 тысяч рублей может практически любой человек. Поэтому именно внедорожные соревнования сегодня растут быстрее всего», — пояснил он.
«Балтик Ралли», «Мотобухта» и город, который отдают байкерам
Говоря о крупнейших российских фестивалях, Иванов выделил сразу несколько знаковых событий.
Одним из самых необычных он назвал фестиваль «Мотобухта», который проходит за полярным кругом в Териберке. Его участники совершают многодневные путешествия по Кольскому полуострову и посещают труднодоступные районы Севера.
«Этот фестиваль идет 10 дней. И выезды радиальные проходят по Кольскому полуострову, на полуостров Рыбачий, с преодолением бездорожья. И даже на различные закрытые режимные предприятия, гостеприимно открывающие двери мотоциклистам», — добавил Иванов.
Еще одним масштабным событием остается фестиваль «Движение» в Екатеринбурге, который в этом году вновь собрал десятки тысяч гостей.
Отдельно эксперт отметил «Балтик Ралли» в Выборге.
«Это уникальный фестиваль. На время его проведения весь город фактически становится городом мотоциклистов. Подобное можно увидеть разве что на знаменитом фестивале Sturgis в США», — рассказал Иванов.
По его словам, площадками фестиваля становятся практически все центральные улицы Выборга, где проходят концерты, спортивные соревнования и различные шоу-программы.
Самый важный день для мотосообщества
Несмотря на большое количество фестивалей, главным событием для многих байкеров остается День памяти погибших мотоциклистов, который проходит 18 сентября.
В этот день мотоциклисты собираются на мемориальные пробеги и посещают Рощу памяти погибших мотоциклистов в Мытищах.
«Это самый крупный в мире мемориал памяти погибших мотоциклистов. Для нас это очень важное место, которое знают и российские, и зарубежные байкеры», — подчеркнул Иванов.
Еще одной важной традицией остается День мотоциклистки. В этот день сотни девушек на мотоциклах участвуют в праздничных пробегах и тематических мероприятиях.
Кроме того, российские байкеры ежегодно присоединяются к международной благотворительной акции Distinguished Gentleman Ride. Ее участники надевают классические костюмы, садятся на винтажные мотоциклы и выезжают на улицы городов, собирая средства для благотворительных проектов.
По словам Иванова, именно такие события сегодня лучше всего отражают дух современного мотосообщества — объединение людей, любовь к путешествиям и желание помогать другим.