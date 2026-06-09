День мотоциклиста в России: необычные традиции байкеров и главные мотофестивали лета

Мотопутешественник Иванов: для мотоциклиста каждый день — праздник

Всемирный день мотоциклиста в этом году выпадает на 9 июня, однако сами байкеры относятся к этой дате без особого пафоса. По словам руководителя объединения «МотоРоссия», мотопутешественника Андрея Иванова, сегодня мотоциклистов стало много, а фестивалей и тематических мероприятий настолько хватает, что отдельный праздник постепенно утратил прежнее значение. В беседе с 360.ru он рассказал о крупнейших мотособытиях страны, особых традициях сообщества и местах, которые должен посетить каждый поклонник двухколесной техники.

Каждое лето поклонники двухколесной техники отмечают Всемирный день мотоциклиста. В этом году праздник приходится на 9 июня. Однако для большинства байкеров эта дата давно перестала быть главным событием сезона.

Руководитель объединения «МотоРоссия», общественный деятель и мотопутешественник Андрей Иванов в разговоре с 360.ru признался, что сегодня в мотосообществе хватает собственных праздников, фестивалей и памятных дат.

«Для мотоциклиста каждый день — праздник. У нас очень много праздников: Всемирный день мотоциклиста, День памяти погибших мотоциклистов, День мотоциклистки. Поэтому специально сегодняшний праздник уже практически никто отдельно не отмечает», — рассказал он.

Так, в минувшие выходные в Екатеринбурге прошел фестиваль «Движение», который собрал десятки тысяч участников со всей страны. Многие байкеры приехали туда своим ходом за сотни и даже тысячи километров.

От Подмосковья до Кольского полуострова

Иванов отметил, что интерес к мотоциклам в России продолжает расти. Вместе с этим увеличивается число фестивалей, соревнований и других мероприятий.

Одним из самых популярных регулярных событий Подмосковья остается «Моточетверг» в Видном. Каждую неделю там собираются сотни мотоциклистов, которые тренируют навыки фигурного вождения, общаются, слушают музыку и смотрят фильмы в мотокинотеатре.

Среди крупнейших фестивалей Московской области Иванов выделил Biker Brothers, который традиционно проходит летом и собирает участников со всей страны.

«Это, пожалуй, самый известный и самый крупный фестиваль Подмосковья. На него приезжают люди буквально со всей России», — отметил собеседник 360.ru.

Не менее активно развивается и мотоспорт. На автодроме Moscow Raceway в Истринском округе регулярно проходят соревнования по шоссейно-кольцевым гонкам, в которых участвуют как российские, так и зарубежные спортсмены.

По словам Иванова, особую популярность сейчас набирают внедорожные дисциплины — мотокросс и эндуро. Причем доступность техники делает этот спорт все более массовым.

«Купить внедорожный мотоцикл за 150 тысяч рублей может практически любой человек. Поэтому именно внедорожные соревнования сегодня растут быстрее всего», — пояснил он.