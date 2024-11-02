Брать или не брать? Что будет с ценами и кредитами на автомобили в 2025 году
Автоэксперт Гусаров: в 2025 году автомобили в России станут роскошью
Покупка машины — важный шаг. В последние годы их ассортимент сократился, но появились и новые варианты, например китайские модели. Тем не менее многим россиянам личный автотранспорт все еще не по карману. Встает дилемма: брать кредит сейчас под высокую ставку или подождать? На этот и другие популярные вопросы 360.ru помогли ответить автоэксперты.
Брать ли кредит на машину в 2025 году?
Отвечает автомобильный журналист и автоэксперт Петр Баканов:
Нужно понимать, что все кредиты становятся выгодными и разумными, если человек возьмет в руки калькулятор, посчитает переплату и будет вносить платежи в нужные даты. Таким образом, можно ее минимизировать.
Если речь идет о досрочном погашении, делать это нужно тоже о расчетам. Это требует дисциплинированности, которая, к сожалению, есть не у всех водителей. Только при таких условиях кредит может быть необременительным.
Вопрос с кредитом и высокой ставкой болезненный. Но ситуация с высокими ценами вряд ли изменится, в том числе из-за повышения утилизационного сбора.
Отвечает автоэксперт Александр Гусаров:
С кредитами в 2025 году будет сложно, потому что Центробанк постоянно повышает ставку. Она уже и так достаточно высокая. Будут огромные переплаты.
Я бы советовал избегать кредитов в 2025 году и до конца этого.
С кредитом автомобиль выйдет намного дороже, чем он есть на самом деле. А продать его потом можно будет по цене гораздо ниже.
Денег не хватает на машину мечты, но можно купить бюджетную модель. Что выбрать?
Отвечает Баканов:
Все зависит от целей и задач автолюбителя. Если у человека жгучее желание купить определенную машину, его никак не остановить. Если покупать не тот автомобиль, который нравится, то водитель некоторое время будет испытывать неудобства. Может выйти так, что потом автовладелец станет себя за это корить.
Поэтому, если вы берете машину, которая не нравится, только из денежных соображений, то это, наверное, не лучший вариант.
К покупке в целом нужно подходить разумно. Важнее понять, когда пора менять авто. А это нужно делать, когда действительно настала такая потребность. Например, если машина пришла в непригодность либо сильно устарела.
Что будет с ценами на авто в 2025 году?
Отвечает Баканов:
Цены на автомобили все время растут. И 2025 год вряд ли будет исключением.
Отвечает Гусаров:
В 2025 году, к сожалению, автомобиль станет роскошью. Его нужно содержать, покупать дорогой бензин. Если в советское время гражданин, имея деньги, не мог купить машину, то сейчас выбор есть, однако люди не могут позволить себе авто.
Новый отечественный, новый «китаец» или подержанная иномарка — что выбрать?
Отвечает Гусаров:
Сложный вопрос. Я не считаю, что в 2025 году стоит платить миллионы рублей за автомобиль типа Lada Granta. Эту машину выдают за современную, но в ее основе — ВАЗ-2108, а это 70-е годы. Она чуть младше, чем я. Платить огромные деньги — безумие.
Что касается китайцев. Многие люди не знают, что в России такие автомобили стоят намного дороже, чем на родине. То есть держат нас за дураков. Понятное дело, в сложившейся ситуации любой бы воспользовался шансом реализовать свои авто. Вот и пользуются.
Но с китайскими машинами есть огромная проблема. В КНР не понимают в принципе, что такое автомобиль — и это самое главное. Кроме того, они плохо управляемые, ненадежные, дорогие в обслуживании. В последнем случае исключение может быть только для марок, которые давно существуют на рынке типа Cherry.
Кроме того, нет склада запчастей — к этому нужно быть готовым тем, кто собирается приобретать машину из КНР. Если возникнет серьезная поломка, то такую запчасть можно ждать бесконечно долго.
Еще один момент: даже если машины одной марки выпустили в одном году, но в разное время — например, одну в январе, другую в ноябре, — то никто не может гарантировать автовладельцу, что запчасти для них нужны одинаковые. Обычно китайцы собирают автомобили так, как взбредет в голову, часто вносят изменения. Для них это нормально.
В 2025 году рынок подержанных автомобилей изменится. Цены на европейские, корейские и японские марки будут расти. Найти что-то с небольшим пробегом будет тяжело: надо быть готовым к большим пробегам за высокую стоимость.
Есть вариант привезти себе машину из-за границы. Но ввязываться в эту авантюру, учитывая высокий утильсбор и ситуацию на таможне, я не советовал бы. Нужно обращаться к людям, которые на этом съели собаку, но будут дополнительные расходы.
И тут тоже нюанс — никто не станет связываться с недорогим автомобилем. Привезти один Mercedes гораздо выгоднее, чем привезти десяток Volkswagen Polo. Головной боли меньше, а цена выше.