Брать или не брать? Что будет с ценами и кредитами на автомобили в 2025 году

Отвечает автомобильный журналист и автоэксперт Петр Баканов:

Нужно понимать, что все кредиты становятся выгодными и разумными, если человек возьмет в руки калькулятор, посчитает переплату и будет вносить платежи в нужные даты. Таким образом, можно ее минимизировать.

Если речь идет о досрочном погашении, делать это нужно тоже о расчетам. Это требует дисциплинированности, которая, к сожалению, есть не у всех водителей. Только при таких условиях кредит может быть необременительным.

Вопрос с кредитом и высокой ставкой болезненный. Но ситуация с высокими ценами вряд ли изменится, в том числе из-за повышения утилизационного сбора.