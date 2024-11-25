Антикоррозийная обработка машин подорожает на 30%. Что делать автомобилистам?

Российские автовладельцы столкнутся с серьезным увеличением стоимости антикоррозийной обработки в 2025 году. По прогнозам экспертов крупнейшей в России федеральной сети автомобильных антикор-центров Lamark, цены могут вырасти на 30% уже к марту, рассказал 360.ru гендиректор компании Алексей Дувалов.

По его словам, подорожание связано с целым комплексом экономических факторов, таких как рост цен на сырье, увеличение налоговых обязательств, удорожание логистики и значительное повышение затрат на оплату труда.

«Ключевые материалы для антикоррозийной обработки, такие как битум, в уходящем году значительно подорожали. Цена битума только за 2024 год увеличилась почти на 25%. Это лишь один из показателей, отражающих общую тенденцию удорожания сырья», — рассказал Дувалов.

Это касается и других компонентов, используемых в производстве антикоррозийных материалов. Например, составы для холодного цинкования выросли в цене почти на 20%. Кроме того, продолжает расти ключевая ставка ЦБ, из-за чего привлечение кредитов для бизнеса становится дороже.