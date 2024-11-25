Антикоррозийная обработка машин подорожает на 30%. Что делать автомобилистам?
Гендиректор Lamark Дувалов: антикоррозийная обработка авто подорожает на 30%
Российские автовладельцы столкнутся с серьезным увеличением стоимости антикоррозийной обработки в 2025 году. По прогнозам экспертов крупнейшей в России федеральной сети автомобильных антикор-центров Lamark, цены могут вырасти на 30% уже к марту, рассказал 360.ru гендиректор компании Алексей Дувалов.
По его словам, подорожание связано с целым комплексом экономических факторов, таких как рост цен на сырье, увеличение налоговых обязательств, удорожание логистики и значительное повышение затрат на оплату труда.
«Ключевые материалы для антикоррозийной обработки, такие как битум, в уходящем году значительно подорожали. Цена битума только за 2024 год увеличилась почти на 25%. Это лишь один из показателей, отражающих общую тенденцию удорожания сырья», — рассказал Дувалов.
Это касается и других компонентов, используемых в производстве антикоррозийных материалов. Например, составы для холодного цинкования выросли в цене почти на 20%. Кроме того, продолжает расти ключевая ставка ЦБ, из-за чего привлечение кредитов для бизнеса становится дороже.
Основное подорожание произойдет в первом квартале 2025 года. Это связано с тем, что себестоимость услуг продолжает увеличиваться, и бизнес не может компенсировать расходы без пересмотра цен. Для автовладельцев это означает, что услуги антикор-обработки станут значительно дороже.
Алексей Дувалов
гендиректор компании Lamark
Что делать автовладельцам?
Чтобы избежать лишних трат, водителям следует заранее планировать антикоррозийную обработку. Проведение таких работ до повышения цен в марте 2025 года позволит существенно сэкономить, объяснил Дувалов.
«Также стоит обратить внимание на возможные сезонные скидки и акции, которые компании могут предлагать до новогодних праздников», — сказал он.
Срок службы любого авто сокращают суровые условия эксплуатации машин: слякоть, солевые растворы, реагенты, антигололедные средства, пескоструй, морозы и резкие перепады температур.
«Современные технологии позволяют проводить антикоррозийную обработку вне зависимости от времени года. Такая обработка автомобиля помогает продлить срок эксплуатации и увеличивает безопасность транспортного средства. В 2023 году количество „молодых“ машин возрастом до четырех лет, обращающихся в антикор-центры, увеличилось более чем на 35%. Это связывают с ростом числа китайских автомобилей в России», — заявил Дувалов.
По его словам, владельцы китайских авто массово жалуются на коррозию. Обработка становится необходимым атрибутом эксплуатации машин в России.
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