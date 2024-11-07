Автоэксперт Бондарь: срок службы машин Lixiang можно продлить антикоррозийной обработкой

Владельцы премиальных китайских машин марок Zeekr, Lixiang и Voyah могут столкнуться с неисправностями в условиях суровой русской зимы. Однако такие проблемы зачастую легко решаются. Об этом рассказал директор по развитию компании Team Service Виталий Бондарь в беседе с ИА НСН.