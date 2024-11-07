Автоэксперт Бондарь: срок службы машин Lixiang можно продлить антикоррозийной обработкой

Владельцы премиальных китайских машин марок Zeekr, Lixiang и Voyah могут столкнуться с неисправностями в условиях суровой русской зимы. Однако такие проблемы зачастую легко решаются. Об этом рассказал директор по развитию компании Team Service Виталий Бондарь в беседе с ИА НСН.
Специалист дал советы по эксплуатации машин Lixiang. На некоторых моделях рекомендуется проводить антикоррозийную обработку днища. Данные меры увеличат срок службы транспорта, а также защитят кузов от преждевременного появления ржавчины.
По словам эксперта, частая неисправность у Zeekr — конденсат из-за перепада температур в оптике. Решение заключается в дополнительной герметизации оптики или ее замене.
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