Дефицит водителей в России заместят роботами. Лучше ли они человека?

Илон Маск представил миру роботакси Cybercab и беспилотную фуру Robovan. И пока за океаном восхищаются технологическими новинками, в России уже не первый день тестируют беспилотные автомобили. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин на стриме с ведущей 360.ru Региной Ореховой отметил, что профессию водителя в стране роботизируют в первую очередь, в том числе из-за нехватки кадров.

Где покататься на роботакси

Чтобы прокатиться в роботизированном, полностью автономном такси, обратил он внимание, не нужно быть Илоном Маском и ехать за тридевять земель. Стоит лишь оказаться в московском районе Ясенево.

«[Там] я лично ездил в роботизированном такси. Увлекательным процессом был подсчет того, сколько я вижу как довольно опытный водитель пешеходов, самокатчиков и прочих нарушителей правил дорожного движения, а сколько появляется на специальном экране», — поделился впечатлениями Шапарин.

Он признался, что беспилотный автомобиль видит дальше и лучше, чем водитель. Например, вовремя и довольно плавно затормозил перед выбежавшем на проезжую часть пешеходом.