Дефицит водителей в России заместят роботами. Лучше ли они человека?
Автоэксперт Шапарин: профессию водителя в России роботизируют больше всего
Илон Маск представил миру роботакси Cybercab и беспилотную фуру Robovan. И пока за океаном восхищаются технологическими новинками, в России уже не первый день тестируют беспилотные автомобили. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин на стриме с ведущей 360.ru Региной Ореховой отметил, что профессию водителя в стране роботизируют в первую очередь, в том числе из-за нехватки кадров.
Где покататься на роботакси
Чтобы прокатиться в роботизированном, полностью автономном такси, обратил он внимание, не нужно быть Илоном Маском и ехать за тридевять земель. Стоит лишь оказаться в московском районе Ясенево.
«[Там] я лично ездил в роботизированном такси. Увлекательным процессом был подсчет того, сколько я вижу как довольно опытный водитель пешеходов, самокатчиков и прочих нарушителей правил дорожного движения, а сколько появляется на специальном экране», — поделился впечатлениями Шапарин.
Он признался, что беспилотный автомобиль видит дальше и лучше, чем водитель. Например, вовремя и довольно плавно затормозил перед выбежавшем на проезжую часть пешеходом.
В мире сейчас есть несколько технологических центров. В США свои компании, которые специализируются, обкатывают технологии роботакси, такие есть и в России. И не только в Москве можно прокатиться — в Татарстане эти автомобили обкатывают, и в Сочи их эксплуатируют.
Антон Шапарин
вице-президент Национального автомобильного союза
Беспилотный транспорт развивать придется
У России, заметил собеседник 360.ru, есть достаточно серьезный задел в сфере беспилотного транспорта. Но развивать ее приходится в том числе из-за острой необходимости: в стране дефицит водителей.
«У нас жуткий дефицит. Национальный автомобильный союз совместно с РАН, Институтом социально-политических исследований проводил два больших исследования, сначала — среди грузоперевозчиков: там о дефиците водителей сказали почти в 70% компаний, в том числе крупнейшие в стране», — сказал Шапарин.
В ходе исследования выяснилось, что в 2023 году грузовик в среднем простаивал более 45 дней, потому что управлять им было некому.
О проблеме, подчеркнул автоэксперт, знает президент Владимир Путин, обращают на нее внимание и другие представители власти, понимая, что ее решение — обусловленная современными реалиями необходимость.
«Самая популярная в стране профессия, водитель, и вторая по популярности у женщин — продавщица будут самыми роботизируемыми», — заключил собеседник 360.ru.