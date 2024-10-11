Американский предприниматель Илон Маск представил беспилотное роботакси Cybercab от Tesla. Трансляцию вели на странице компании в соцсети Х.
На презентацию модели Маск прибыл на роботакси. По его словам, новый вид транспорта должен стать во много раз дешевле и безопасней привычного пилотируемого.
Также предприниматель сравнил такси с лифтами: когда-то для их работы нужен был оператор, однако сейчас все привыкли к лифтам на «автопилоте».
Tesla собрала не меньше 50 экземпляров роботакси и планирует развернуть серийное производство не позднее 2027 года. Цена за такую машину составит менее 30 тысяч долларов.
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