Американский предприниматель Илон Маск представил беспилотное роботакси Cybercab от Tesla. Трансляцию вели на странице компании в соцсети Х.

На презентацию модели Маск прибыл на роботакси. По его словам, новый вид транспорта должен стать во много раз дешевле и безопасней привычного пилотируемого.

Также предприниматель сравнил такси с лифтами: когда-то для их работы нужен был оператор, однако сейчас все привыкли к лифтам на «автопилоте».

Tesla собрала не меньше 50 экземпляров роботакси и планирует развернуть серийное производство не позднее 2027 года. Цена за такую машину составит менее 30 тысяч долларов.