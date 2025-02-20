Всего одна камера и улучшенная Siri. Что известно о новой бюджетной версии iPhone 16е

Американская корпорация Apple анонсировала новую модель смартфона iPhone 16e, главной ее особенностью станет цена — знаменитый производитель официально запустил бюджетную модель. Несмотря на более доступную стоимость, компания похвасталась «мощными возможностями» гаджета. О характеристиках новинки и ее цене — в материале 360.ru.

Как выглядит новый «яблочный» гаджет

Разработчики оснастили смартфон характерным вырезом-«челкой» для Face ID и фронтальной камерой, а также 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 60 герц. Известно, что корпусы айфонов версии 16e не будут отличаться цветовым разнообразием: их сделают только в черной и белой расцветках.

Гаджет также получил плоские боковые рамки из алюминия и заднюю панель из стекла Ceramic Shield, а характерный для Apple порт Lightning заменили на более распространенный USB-C.

Какие «мощные возможности» пообещала Apple

Новая модель впервые получит 5G-модем от Apple, в то время как другие смартфоны оснащались модемом Qualcomm. По словам производителя, благодаря этому у гаджета будет самое длительное время автономной работы среди всех 6,1-дюймовых моделей.

Бюджетная версия получит тот же чип A18, что стоит в iPhone 16 и iPhone 16 Plus, а объем оперативной памяти увеличится с четырех до восьми гигабайт. Благодаря более производительной начинке в новинке появится доступ к сервису искусственного интеллекта Apple Intelligence.

Это означает, что обладатели айфона 16e смогут пользоваться усовершенствованным голосовым помощником Siri и различными ИИ-инструментами для работы с текстами, фото, видео и персональными рекомендациями.