Всего одна камера и улучшенная Siri. Что известно о новой бюджетной версии iPhone 16е
Американская корпорация Apple анонсировала новую модель смартфона iPhone 16e, главной ее особенностью станет цена — знаменитый производитель официально запустил бюджетную модель. Несмотря на более доступную стоимость, компания похвасталась «мощными возможностями» гаджета. О характеристиках новинки и ее цене — в материале 360.ru.
Как выглядит новый «яблочный» гаджет
Разработчики оснастили смартфон характерным вырезом-«челкой» для Face ID и фронтальной камерой, а также 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 60 герц. Известно, что корпусы айфонов версии 16e не будут отличаться цветовым разнообразием: их сделают только в черной и белой расцветках.
Гаджет также получил плоские боковые рамки из алюминия и заднюю панель из стекла Ceramic Shield, а характерный для Apple порт Lightning заменили на более распространенный USB-C.
Какие «мощные возможности» пообещала Apple
Новая модель впервые получит 5G-модем от Apple, в то время как другие смартфоны оснащались модемом Qualcomm. По словам производителя, благодаря этому у гаджета будет самое длительное время автономной работы среди всех 6,1-дюймовых моделей.
Бюджетная версия получит тот же чип A18, что стоит в iPhone 16 и iPhone 16 Plus, а объем оперативной памяти увеличится с четырех до восьми гигабайт. Благодаря более производительной начинке в новинке появится доступ к сервису искусственного интеллекта Apple Intelligence.
Это означает, что обладатели айфона 16e смогут пользоваться усовершенствованным голосовым помощником Siri и различными ИИ-инструментами для работы с текстами, фото, видео и персональными рекомендациями.
Так же как и у iPhone SE, у бюджетной версии 16e будет всего одна камера. При этом смартфон оснастят датчиком 48 мегапикселей с диафрагмой f/1.6 со встроенным двукратным телеобъективом. По данным Apple, фронтальная камера TrueDepth 12 мегапикселей с автофокусом будет поддерживать более четкие крупные планы по сравнению с моделью-предшественником.
На новом айфоне не будет рычажка переключения беззвучного режима, но вместо него появится кнопка Action Button. С помощью нее можно будет настроить включение различных действий.
Разработчики также убрали кнопку Home — ее будет заменять система опознавания Face ID. Не будет у нового гаджета и специальной сенсорной панели Camera Button на правом торце.
Сколько стоит айфон 16e
Стоимость новинки будет зависеть от объема памяти. В США iPhone 16e 8/128 гигабайт можно купить по цене от $599 (около 53,4 тысячи рублей), в 8/512 гигабайт обойдется уже примерно в $899 (80,1 тысячи рублей). При этом цена на усредненный вариант 8/256 гигабайт составит от $699 (62,3 тысячи рублей).
В Европе ценник на «яблочную» технику будет еще выше: самую продвинутую версию оценили примерно в €899 (около 101,9 тысячи рублей), а самую простую — в €719 (66,6 тысячи рублей).
Официальные поставки айфонов в Россию прекратились, но приобрести их можно у ретейлеров. За сколько россияне смогут купить модель 16e, пока неизвестно.