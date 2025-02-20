Apple представила недорогой iPhone в погоне за более широким рынком

Американская корпорация Apple представила iPhone 16e. Об этом на своей странице в Х сообщил главный исполнительный директор Apple Тим Кук.

Предполагается, что эта модель займет место бюджетного iPhone SE. В отличие от нее, у iPhone 16e нет кнопки Home со сканером отпечатков пальцев.

Новый iPhone получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2532×1170 пикселей и частотой обновления 60 герц. У аппарата только одна задняя камера. Ее разрешение повысили до 48 мегапикселей.

Разрешение фронтальной камеры — 12 мегапиксилей. Apple заявила, что новый смартфон способен работать на шесть часов дольше iPhone 11. Кроме того, гаджет получил тот же чип, что и iPhone 16, А18. Аппарат поддерживает систему искусственного интеллекта Apple Intelligence.

Также iPhone 16e получил программируемую кнопку Action Button. Порт Lightning заменили на более распространенный USB-C.

Гаджет вышел только в двух цветах, белом и черном. В американском Apple Store младшая модель, на 128 гигабайт памяти, продается по цене от 599 долларов (около 53 тысяч рублей). iPhone 16e на 512 гигабайт, в максимальной комплектации, стоит от 899 долларов (примерно 80 тысяч рублей по текущему курсу).

iPhone 16 Apple представила в сентябре 2024 года. На старте продаж смартфоны в России стоили около 90 тысяч рублей.