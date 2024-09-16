Сегодня 16:54 Восстание машин. Закономерный итог? Публицист Белов: человечество могло заслужить восстание машин 0 0 0 Фото: Maximalfocus / Unsplash Эксклюзив

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Искусственный интеллект

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Нейросети

В Сети появился короткий видеоролик о том, как в Пекинской центральной консерватории оркестром, играющим музыку, написанную искусственным интеллектом, дирижировал робот. Выглядело это, как говорят зумеры, кринжовенько (странно, нелепо, заставляя смотрящего испытывать чувство «испанского стыда»), а звучало еще хуже. Не то что до шедевров мировой классики, но даже до уровня добротного голливудского саундтрека сие музыкальное произведение явно недотягивало. Тем не менее что-то мне подсказывает: это только пока.

Искусственный интеллект, который лет пять тому назад воспринимали больше как элемент литературы в жанре фантастики, сегодня незаметно становится частью нашей жизни. Более того, по мнению многих ученых, совсем скоро из некоторых аспектов этой самой жизни он нас уже вытеснит. Советник Клауса Шваба — создателя и бессменного лидера Всемирного экономического форма в Давосе (одного из главных гнезд глобализма) — бывший израильский военный, историк-медиевист и футуролог Юваль Ной Харари заявил, что через 10 лет миром будут править алгоритмы и искусственный интеллект.

«И я не про какую-то голливудскую фантастику о том, как гигантский компьютер завоевывает мир. Это, скорее, бюрократия ИИ, у нас будут миллионы таких бюрократов повсюду. В банках, в правительстве, в компаниях, в университетах. Принимая все больше решений насчет наших жизней. Каждый день. Дать ли нам кредит, принять ли нас на работу. И нам будет все сложнее и сложнее понять эту логику. Причину, по которой алгоритм отказал нам в кредите, почему нанял на работу кого-то еще. Демократии могут и остаться, люди будут голосовать за этого президента или за того премьера. Но если решение принимает ИИ, то люди, включая политиков, с трудом будут понимать, почему ИИ решил так или иначе. И тогда власть постепенно перейдет от человечества к этим новым чужеродным разумам», — предсказал эксперт.

Звучит, конечно, жутковато. Первым порывом становится желание списать все на происки глобалистов, убедив себя в том, что мы такого никогда не допустим — по крайней мере, в своей стране.

Увы, но, похоже, Харари прав. Как рассказала некоторое время назад известнейший российский ученый с мировым именем в области нейронауки, психолингвистики и теории сознания Татьяна Владимировна Черниговская, ИИ и нейросети развиваются с космической скоростью и их эволюция занимает уже не годы или хотя бы месяцы, а дни и часы. Таким образом цифровое будущее, каким нам его описал израильский футуролог, не за горами. Более того, оно фактически неизбежно.

Вспомните, каждый из нас хотя бы раз в жизни при попытке дозвониться в банк или какое-то иное учреждение сталкивался с этим максимально раздражающим голосовым помощником. Через все это нагромождение электронного аудиоспама стало крайне сложно добраться до общения с живым собеседником, что, собственно говоря, так и задумывалось.

Но пока этим процессом управляют люди, программируя «помощников» правильно реагировать на те или иные запросы клиентов. Тем не менее во многих банках появились нейросети, которые, постепенно развиваясь, со временем полностью вытеснят «из эфира» человеческого оператора. Все это подают как потрясающее достижение. Но так ли это?

Фото: Possessed Photography / Unsplash

Хотим ли мы на самом деле такого будущего как описал Харари? Не уверен. Но при этом нам стоило бы честно ответить на куда более важный вопрос: а не заслужило ли человечество всей историей своего развития именно такого будущего, когда право решать свою судьбу у него будет отобрано в пользу бездушных машин, лишенных человеческих слабостей?.. И если посмотреть на проблему ИИ с этой стороны, то она уже не выглядит столь однозначно одиозной. Более того, сценарий «восстания машин» начинает смотреться вполне закономерным.