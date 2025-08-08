Сегодня 12:03 В Сеть по белому списку: для россиян создадут схему доступа к интернету при блокировках 0 0 0 Фото: Belkin Aleksey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

В России разработали схему, которая предоставит возможность пользоваться самыми важными онлайн-сервисами в условиях ограничения работы интернета. Что войдет в так называемый «белый список», разбирался 360.ru.

Ограничения интернета в России С весны 2025 года в некоторых российских регионах начались периодические отключения мобильного интернета из-за угроз атаки украинских БПЛА. Доступ к Сети по кабелю и через Wi-Fi сохраняется. «Все, что связано с безопасностью, все оправданно, и все является приоритетом. Угроза существует. Угроза очевидна», — подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Отключения интернета носили хаотичный характер. Однако все заявки на ограничения должны пройти через Москву, что приводит к потере времени и отказу от критически важной оперативности. В то же время многие органы, отправившие такие заявки, забывали подать заявки на включение Сети.

В связи с этим Минцифры совместно с представителями бизнеса обсудили введение единого порядка взаимодействия операторов связи с госструктурами для стандартизации процесса.

Интересно По данным проекта «На связи», в июне мобильный и домашний интернет в России отключали 655 раз, что в 10 раз больше, чем в мае этого года. За весь 2024 год в мире зафиксировали всего 296 таких инцидентов. По данным проекта «На связи», в июне мобильный и домашний интернет в России отключали 655 раз, что в 10 раз больше, чем в мае этого года. За весь 2024 год в мире зафиксировали всего 296 таких инцидентов.

Что такое белый список сервисов Минцифры и операторы связи разработали техническую схему, благодаря которой россияне смогут получить доступ к мобильному интернету в условиях ограничений. Об этом заявил министр Максут Шадаев. «То есть, когда происходит блокировка, по капче (Captcha) пользователи смогут получить доступ к белому списку массово востребованных сервисов на той же скорости», — сказал он. Какие сервисы войдут в белый список В список войдут наиболее востребованные россиянами платформы: агрегаторы такси, маркетплейсы, службы доставки и другие важные онлайн-ресурсы. Таким образом россияне смогут решать повседневные задачи и оставаться на связи даже при блокировке мобильного интернета. Создатели схемы предусмотрели сохранение работы устройств самообслуживания, банкоматов, терминалов оплаты и других.

Как будет работать Captcha Для получения доступа к белому списку пользователь должен будет пройти проверку через Captcha (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart, Капча) — это специальный автоматизированный тест, который позволяет отличить реального человека от бота. Мера обеспечит безопасность и позволит предотвратить несанкционированный доступ. Компьютеры не могут решить доступные в Captcha задачи, доступные простому пользователю.

Некоторые операторы связи уже выразили поддержку Минцифры. Одна из компаний подчеркнула важность обеспечения доступа к цифровым ресурсам в условиях ограничений.

В ГД призвали снизить тарифы из-за отключений связи Сотовые операторы должны делать перерасчеты стоимости своих услуг или снижать тарифы для абонентов из-за регулярных отключений интернета, заявил 360.ru лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов.

«Отключения затрагивают большинство регионов нашей страны, к сожалению, становятся все более частыми и длительными», — сказал парламентарий.

По словам Миронова, люди не должны платить за услуги, которые они не получают. Однако некоторые чиновники на местах заявляют, что никаких перерасчетов не будет, поскольку операторы не виноваты и россиянам ничего не должны. «Мне странно такое заступничество, потому что чиновники должны думать в первую очередь об интересах граждан. Да, отключения вынужденные, и люди к ним относятся с пониманием. Но и бизнес должен пойти навстречу с учетом непростой ситуации. Пересчитывать стоимость услуг, которые отключают. И в целом снижать тарифы на мобильную связь с учетом постоянных рисков», — подчеркнул депутат.