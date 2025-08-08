В Сеть по белому списку: для россиян создадут схему доступа к интернету при блокировках
В России разработали схему, которая предоставит возможность пользоваться самыми важными онлайн-сервисами в условиях ограничения работы интернета. Что войдет в так называемый «белый список», разбирался 360.ru.
Ограничения интернета в России
С весны 2025 года в некоторых российских регионах начались периодические отключения мобильного интернета из-за угроз атаки украинских БПЛА. Доступ к Сети по кабелю и через Wi-Fi сохраняется.
«Все, что связано с безопасностью, все оправданно, и все является приоритетом. Угроза существует. Угроза очевидна», — подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Отключения интернета носили хаотичный характер. Однако все заявки на ограничения должны пройти через Москву, что приводит к потере времени и отказу от критически важной оперативности. В то же время многие органы, отправившие такие заявки, забывали подать заявки на включение Сети.
В связи с этим Минцифры совместно с представителями бизнеса обсудили введение единого порядка взаимодействия операторов связи с госструктурами для стандартизации процесса.
Что такое белый список сервисов
Минцифры и операторы связи разработали техническую схему, благодаря которой россияне смогут получить доступ к мобильному интернету в условиях ограничений. Об этом заявил министр Максут Шадаев.
«То есть, когда происходит блокировка, по капче (Captcha) пользователи смогут получить доступ к белому списку массово востребованных сервисов на той же скорости», — сказал он.
Какие сервисы войдут в белый список
В список войдут наиболее востребованные россиянами платформы: агрегаторы такси, маркетплейсы, службы доставки и другие важные онлайн-ресурсы.
Таким образом россияне смогут решать повседневные задачи и оставаться на связи даже при блокировке мобильного интернета. Создатели схемы предусмотрели сохранение работы устройств самообслуживания, банкоматов, терминалов оплаты и других.
Как будет работать Captcha
Для получения доступа к белому списку пользователь должен будет пройти проверку через Captcha (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart, Капча) — это специальный автоматизированный тест, который позволяет отличить реального человека от бота.
Мера обеспечит безопасность и позволит предотвратить несанкционированный доступ. Компьютеры не могут решить доступные в Captcha задачи, доступные простому пользователю.
Некоторые операторы связи уже выразили поддержку Минцифры. Одна из компаний подчеркнула важность обеспечения доступа к цифровым ресурсам в условиях ограничений.
В ГД призвали снизить тарифы из-за отключений связи
Сотовые операторы должны делать перерасчеты стоимости своих услуг или снижать тарифы для абонентов из-за регулярных отключений интернета, заявил 360.ru лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов.
«Отключения затрагивают большинство регионов нашей страны, к сожалению, становятся все более частыми и длительными», — сказал парламентарий.
По словам Миронова, люди не должны платить за услуги, которые они не получают. Однако некоторые чиновники на местах заявляют, что никаких перерасчетов не будет, поскольку операторы не виноваты и россиянам ничего не должны.
«Мне странно такое заступничество, потому что чиновники должны думать в первую очередь об интересах граждан. Да, отключения вынужденные, и люди к ним относятся с пониманием. Но и бизнес должен пойти навстречу с учетом непростой ситуации. Пересчитывать стоимость услуг, которые отключают. И в целом снижать тарифы на мобильную связь с учетом постоянных рисков», — подчеркнул депутат.