Минцифры подготовило схему доступа к мобильному интернету в условиях ограничений

Минцифры совместно с операторами связи разработало техническую схему, которая позволит гражданам получать доступ к важным онлайн-сервисам в случае ограничений мобильного интернета из соображений безопасности. Об этом написал ТАСС со ссылкой на главу ведомства Максут Шадаев на конференции «Цифровая эволюция» в Калуге.

По словам министра, доступ к такси, маркетплейсам, службам доставки и другим востребованным платформам будет возможен через ввод капчи, даже в условиях блокировки. Все эти ресурсы войдут в так называемый «белый список», к которому сохранится полноценная скорость подключения.

Также будет обеспечена бесперебойная работа устройств, работающих на сетях M2M, — банкоматов, терминалов и другого оборудования. Шадаев уточнил, что их функциональность будет отдельно зафиксирована в новых правилах.

Кроме того, вводятся ограничения на доступ к мобильному интернету для иностранных сим-карт: при попадании в российский роуминг они будут автоматически ограничены на пять часов. Однако и в этом случае пользователи смогут получить доступ к ключевым сервисам с помощью капчи, чтобы, например, вызвать такси или воспользоваться другими необходимыми функциями.

В прошлом месяце на совещании Владимира Путина с членами правительства Шадаев заверил президента России, что закон о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете не отразится на рядовых пользователях.