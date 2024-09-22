Сегодня 12:41 Импортное зло. В России предложили запретить фены Dyson Стилист Никулина: фен Dyson не совсем безвреден для волос 0 0 0 Фото: Freepik Эксклюзив

Технологии

Гаджеты

Роспотребнадзор

Покупки

Знаменитые фены Dyson потребовали запретить в России. Эксперты считают, что устройства портят женские шевелюры. В Сети о мечте россиянок неоднозначные отзывы — одни хвалят фен, другие возмущаются из-за пересушенных волос и высокой цены. 360.ru пообщался со специалистами и выяснил, действительно ли так безопасен Dyson, как считают многие.

Импортное зло Убрать из продажи один из самых популярных фенов предложила тритментолог из Волгограда Татьяна Лисина. В обращении к Роспотребнадзору она заявила, что из-за использования «импортного зла» у тысяч клиенток испортились волосы. «Количество случаев, когда ко мне обращаются женщины с тяжело поврежденными от так называемых волшебных фенов Dyson волосами — перешло все допустимые границы», — подчеркнула Лисина в своем Telegram-канале. Эксперт заявила, что хочет рассказать правду о фене и привлечь к его продаже надзорные органы, которые помогут ограничить распространение опасных устройств. Лисина начала с исторической справки и напомнила, что Dyson является международной научно-технической компанией, офис которой находится в недружественной Великобритании. Феномен техники заключается в том, что зарубежные маркетологи не без огромных финансовых вложений превратили обычный бытовой прибор в продукт премиум-класса. Подход к производству очень похож на Apple, считает Лисина.

Их фен стал синонимом успешности женщины, якобы если у тебя есть такой девайс за десятки тысяч рублей — ты богата и успешна. Dyson, как и Apple, считается одной из немногих технологических компаний в мире, которая стабильно получает прибыль от своих гаджетов. Татьяна Лисина тритментолог

По ее словам, благодаря успешной работе западных маркетологов россияне скупают дорогие продукты, которые уничтожают их волосы. При этом цена Dyson искусственно завешена, и в первую очередь от этого страдают мужчины. «Именно они стали жертвой британского бренда, так как женщины просят их сделать такой дорогой подарок», — написала тритментолог. В результате страдает не только бюджет семьи, но и здоровье женщин, которым дарят дорогие девайсы. Лисина призвала мужчин категорически отказаться от таких презентов — лучше оплатить лечение волос или другие процедуры.

Фото: Unsplash

Dyson — может, я зря ему доверилась: отзывы женщин В Сети также есть неоднозначные отзывы о популярном фене. Женщины, которые использовали Dyson, поделились впечатлениями на сайте Kosmetista.ru. — Фен Dyson — может, я зря ему доверилась? <…> Волосы после сушки феном жесткие и неприятные на ощупь. — Dyson очень сушит волосы. — Мне кажется, что Dyson сильно переоценен, самое крутое в нем — это реклама. У меня его нет, но из опыта моих знакомых слышала только удивление и разочарование от его использования. Может, все неправильно его используют… кто его знает. — Я в шаге от полного разочарования.

Фото: Unsplash

— Dyson — это новаторы дизайнерского направления в технике, где главную роль выполняет визуальная эстетика. Да, легенда тоже будет убедительная. Но ТХ (технические характеристики — прим. ред.), как правило, типовые — чуть выше средних. <…> Что этот девайс перевернул мое мировоззрение — нет, совершенно. Я просто считаю, что у них хорошая команда — как по дизайну, так и по продвижению. — В разы увеличились усилия по сохранению увлажненности волос. Мне фен подарили, но сейчас, будучи обладателем Dyson, я бы не стала рекомендовать его к покупке. Мое мнение — ничего революционного, кроме узнаваемого дизайна и способа забора воздуха (да и тот уже с успехом скопирован китайцами) в Dyson нет, ничего волшебного с волосами он не делает, скорее, способствует их сухости и поврежденности, цена на данный девайс очень завышена. — Очень пугает цена. За такие деньги хочется прям вау. А отзывы противоречивые очень. — Моя приятельница, мастер по укладкам на заре появления Dyson купила его для работы и была очень разочарована.

Фото: Unsplash

Dyson не совсем безвреден: мнение парикмахера Фен Dyson по температурным характеристикам не отличается от других обычных устройств, рассказала 360.ru стилист по волосам, визажист, парикмахер Оксана Никулина. «Он в любом случае подсушивает. Понятное дело, что это не совсем безвредное [воздействие]. Если любым феном постоянно сушить, будет не очень хорошо», — добавила специалист. Что касается стоимости фена — каждый покупает то, что может себе позволить, сказала Никулина.

Фото: Pxhere

Вредно любое термическое воздействие: мнение трихолога Dyson вряд ли повреждает волосы сильнее, чем любой другой фен, рассказала 360.ru врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова. «А то, что он как-то может повреждать волосы сильнее, чем другие фены — вряд ли, потому что все основано на термическом воздействии. Любое термическое воздействие, по сути, вредно для волос. Оно разрушает кератиновую структуру и делает чешуйки волос уязвимыми, в разные стороны раскрывает их», — объяснила эксперт. По ее словам, все фены работают примерно одинаково, и Dyson в России не стоит запрещать. «Мне кажется, какая-то политическая вещь, маркетинговая», — заключила специалист. В августе жительница Москвы отсудила у бывшего бойфренда фен Dyson. Ей также удалось отобрать вещи и собаку породы йоркширский терьер.