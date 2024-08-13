Москвичка отсудила у бывшего все свои личные вещи

Жительница Москвы через суд смогла забрать у бывшего бойфренда свои личные вещи, в том числе фен Dyson, пиджаки Zara, кожаное белье, шлепанцы, туфли Christian Louboutin и собаку породы йоркширский терьер. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы суда.

В августе прошлого года девушка обратилась в полицию с заявлением о том, что бывший сожитель удерживает ее личное имущество. Однако правоохранители заводить дело отказались, после чего пострадавшая обратилась в суд.

По ее словам, жить вместе со злоумышленником она начала с апреля 2023 года, но ни к чему хорошему это не привело, начали конфликты. В итоге молодой человек забрал у нее ключи от дома, а личные вещи при этом не вернул.

В исковом заявлении девушка перечислила все свои имущество. Басманный суд встал на ее сторону и удовлетворил требование о возврате вещей.

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