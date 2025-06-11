11 июня 2025 18:56 В России начал работать первый ИИ-чиновник. Кого и почему смогли поменять на нейросеть 0 0 0 Технологии

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В России вот уже два месяца работает первый в своем роде ИИ-чиновник. Так на нехватку кадров и ограниченное финансирование решил ответить бизнес-омбудсмен Амурской области Игорь Радченко. В деталях эксперимента на Дальнем Востоке, разбирался 360.ru.

Чем занимается нейрочиновник? О решении Радченко закрыть штатную единицу с помощью нейросетей рассказала «Амурская правда». По данным издания, более двух месяцев назад уполномоченный внедрил в работу ИИ-ассистентов на базе GigaChat и DeepSeek. Результаты поразили: скорость обработки обращений предпринимателей выросла с двух рабочих дней до одного часа.

Помимо этого, количество дел в Арбитражном суде, где Радченко защищает интересы бизнеса, выросло с 19 за весь минувший год до 30 уже за первое полугодие 2025-го. ИИ успешно анализирует входящие обращения и помогает разработать оптимальный алгоритм действий для омбудсмена, помогает написать заявление или письмо, а также составить отзыв в суд на основе анализа документов.

Интересно Важно, что ведущего юридического консультанта при этом не уволили, а перевели на аналогичную вакантную должность в Общественной палате Амурской области, которая по закону осуществляет кадровое обеспечение работы омбудсмена. Важно, что ведущего юридического консультанта при этом не уволили, а перевели на аналогичную вакантную должность в Общественной палате Амурской области, которая по закону осуществляет кадровое обеспечение работы омбудсмена.

«Использование генеративных нейросетей — это не прихоть, а единственный выход из ситуации. Предлагаемая нами для юриста заработная плата уступает рыночной вдвое. В таких условиях каждые 6-8 месяцев мы теряли специалиста и начинали поиск заново», — пояснил Радченко. В таких условиях, по словам уполномоченного, эффективным выходом стало внедрение в работу ИИ-ассистента. Тут же он уточнил, что о полной замене человека говорить еще очень рано, однако отрицать потенциал возможностей уже невозможно.

Интересно В апреле этого года глава Минцифры Максут Шадаев на полях форума Data Fusion заявлял, что искусственный интеллект может заменить половину чиновников. «Считаю, что половину чиновников точно может заменить. Может, чуть больше», — отметил министр. В апреле этого года глава Минцифры Максут Шадаев на полях форума Data Fusion заявлял, что искусственный интеллект может заменить половину чиновников. «Считаю, что половину чиновников точно может заменить. Может, чуть больше», — отметил министр.

Фото: www.globallookpress.com

Доверять, но проверять Комментируя шаги в будущее на Дальнем Востоке, первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко категорически отринул возможность замены человека на ИИ. «Я не знаю суть, кто кого там заменил, но вообще тезис о том, что искусственный интеллект может заменить человека, ошибочен. Он никогда не заменит разум человеческий при принятии решений, особенно тех, что касаются конкретных людей», — отрезал парламентарий в беседе с 360.ru.

По мнению Ющенко, ИИ может посодействовать и помочь аккумулировать разного рода цифры, данные для того, чтобы максимально быстро предоставить ту или иную информацию, но принимать решения должен исключительно человек.

Если начнется борьба человеческого разума и ИИ — это будет та катастрофа. Поэтому мы не можем этого допустить и не можем рассматривать это как разумную тенденцию. Александр Ющенко

«Не может машина, например, заменить корреспондента 360.ru при звонке какому-то депутату, чтобы задать ему конкретный вопрос и раскрыть тему. Исключено, правда? Но ИИ может собрать информацию, чтобы корреспондент уже сам формулировал конкретный вопрос и работал с этими данными», — указал он. Таким образом, продолжил Ющенко, адекватным может быть только делегирование искусственному интеллекту каких-то вспомогательных задач. Такой подход, по его мнению, действительно верный. И в этом направлении, безусловно, стоит двигаться. Причем в самых разных областях. «Это надо развивать, в том числе в медицине, в сельском хозяйстве, в экономической сфере. Конечно, это необходимо, это нужно, и более того, это очень важно. Но заменить принятие решений невозможно. Вы же не сядете на самолет, где ИИ будет вас везти из Москвы в Сочи. Вы сядете там, где будет человек. Да, он может пользоваться автопилотом, но контролировать процесс будет сам», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Фото: Ingram Images / www.globallookpress.com

Аналогичного мнения придерживается и первый зампредседателя комитета ГД по международным делам. олимпийская чемпионка Светлана Журова. По ее мнению, быстрый сбор и анализ информации можно поручить ИИ, но проверить и проконтролировать результат все равно должен человек с соответствующими компетенциями и образованием.

Поручить нейросети можно какие-то рутинные операции, чтобы ускорить процесс. Но это не ставит вопрос замены моих помощников. И если мы говорим о замене чиновника, у него должен быть человечный подход, эмпатия должна быть. А какая эмпатия у ИИ? Светлана Журова

«Таким вещам искусственный интеллект тоже не научишь. Он без сантиментов, а люди все-таки остаются людьми. И когда чиновник работает с людьми, у него должна быть эмпатия. У компьютера ее не будет. Плюс то самое „а поговорить“ никто не отменял», — заключила депутат.