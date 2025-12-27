Тихий кошмар Пентагона: Су-35 оказался страшнее, чем думали. Теперь за ним гонятся все, кто против НАТО
Продажи российского истребителя Су-35 серьезно удивили западных аналитиков в 2025 году. Истребители стали разлетаться как горячие пирожки, а покупатели выстроились в очередь с деньгами.
Рекордный год
В 2025 году Объединенная авиастроительная корпорация изготовила и поставила Воздушно-космическим силам России целых семь партий истребителей Су-35С. Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха охарактеризовал уходящий период как год «ударной работы».
Ряд заводов корпорации уже полностью выполнили производственную программу, а остальные завершают исполнение контрактов.
В своем сообщении концерн «Ростех» особо подчеркнул статус машины. Су-35С остается одним из самых востребованных в войсках самолетов, имея на своем счету наибольшее количество уничтоженных целей в ходе СВО.
При этом, по мнению издания Military Watch Magazine, уже очевидно стратегическое перераспределение мощностей на будущее. По их оценкам, значительная часть производства в ближайшее время будет направлена на выполнение экспортных заказов, в первую очередь для Ирана.
Очередь заказчиков
Такое наращивание темпов производства напрямую связано со всплеском экспортного спроса. Журналисты издания привели конкретные данные о новых контрактах, которые и сформировали ту самую «очередь».
В феврале 2025 года Алжир стал первым за 10 лет иностранным покупателем истребителя. Эта североафриканская страна приобрела, по оценкам экспертов, 18 машин наряду с новыми Су-57.
Согласно якобы «слитой» переписке между представителями российского ВПК, на которую ссылается журнал, еще 16 самолетов находятся в производстве для Ирана. А в конце сентября стало известно про общий заказ Тегерана на 48 единиц.
Небольшую партию из шести истребителей заказала также Эфиопия. В ноябре появились неподтвержденные сообщения о предложении Су-35 Судану в обмен на доступ к объектам на Красном море.
Именно эти новые соглашения, как отмечает издание, позволили России остановить падение оборонного экспорта. Программа Су-35, ранее не блиставшая на внешнем рынке, в 2025 году совершила решительный поворот.
Боевая эффективность и уроки СВО
Успех на экспортном рынке подкрепила реальная боевая репутация машины. Летчики ВКС России высоко оценили эргономику, комфорт и надежность истребителя в эксплуатации.
Роль Су-35 в специальной военной операции на Украине оказалась специфической, но весомой. Истребители эффективно сковывали действия авиации противника, вынуждая поставленные Украине F-16 и Mirage 2000 действовать с больших дистанций и на малых высотах.
Это серьезно ограничило возможности воздушной поддержки ВСУ. Украинские источники, на которые ссылается издание, постоянно предупреждали о несоответствии западных истребителей возможностям российской машины.
Боевые возможности Су-35 продолжают наращивать за счет технологий пятого поколения. В конце июля истребители получили разработанную для Су-57 революционную ракету «воздух-воздух» Р-77М.
Стратегический поворот
Американское издание убедительно связало российский экспортный прорыв с консолидированными усилиями промышленности. Рекордное производство, крупные контракты и боевая проверка вывели программу Су-35 на принципиально новый уровень.
И эта программа не только стабилизировала ситуацию, но и создала мощный импульс для роста. Этот стратегический поворот подтверждает статус Су-35 как ключевого актива российского ВПК.