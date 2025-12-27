Тихий кошмар Пентагона: Су-35 оказался страшнее, чем думали. Теперь за ним гонятся все, кто против НАТО

Продажи российского истребителя Су-35 серьезно удивили западных аналитиков в 2025 году. Истребители стали разлетаться как горячие пирожки, а покупатели выстроились в очередь с деньгами.

В 2025 году Объединенная авиастроительная корпорация изготовила и поставила Воздушно-космическим силам России целых семь партий истребителей Су-35С. Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха охарактеризовал уходящий период как год «ударной работы».

В своем сообщении концерн «Ростех» особо подчеркнул статус машины. Су-35С остается одним из самых востребованных в войсках самолетов, имея на своем счету наибольшее количество уничтоженных целей в ходе СВО.

При этом, по мнению издания Military Watch Magazine, уже очевидно стратегическое перераспределение мощностей на будущее. По их оценкам, значительная часть производства в ближайшее время будет направлена на выполнение экспортных заказов, в первую очередь для Ирана.

Очередь заказчиков

Такое наращивание темпов производства напрямую связано со всплеском экспортного спроса. Журналисты издания привели конкретные данные о новых контрактах, которые и сформировали ту самую «очередь».

В феврале 2025 года Алжир стал первым за 10 лет иностранным покупателем истребителя. Эта североафриканская страна приобрела, по оценкам экспертов, 18 машин наряду с новыми Су-57.

Согласно якобы «слитой» переписке между представителями российского ВПК, на которую ссылается журнал, еще 16 самолетов находятся в производстве для Ирана. А в конце сентября стало известно про общий заказ Тегерана на 48 единиц.

Небольшую партию из шести истребителей заказала также Эфиопия. В ноябре появились неподтвержденные сообщения о предложении Су-35 Судану в обмен на доступ к объектам на Красном море.