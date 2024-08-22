Сегодня 18:03 Свыше 120 миллионов в год. Завод в Ногинске раскрыл секреты производства косметики 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Эксклюзив

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Каждый из нас пользуется шампунями, бальзамами, гелями для душа и другими косметическими средствами. Однако не все знают, как и где их производят. Корреспондент 360.ru побывала на заводе LAB Industries в Ногинске, и вот чем поделились с ней сотрудники производства.

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Широкий ассортимент и большая география рынка На заводе производят продукцию трех категорий: аэрозоли, краски для волос и жидкую косметику. К первой относятся муссы, пенки, лаки и дезодоранты. Ко второй — краски для волос, а к третьей — бальзамы и шампуни для волос, а также гели для душа. «Наш завод является одним из крупнейших заводов по выпуску косметической продукции в сегменте личной гигиены и уходовой косметики за волосами», — поделилась директор по производству Наталья Демидович. Площадь завода составляет 22 гектара, а продукция поставляется по всей России и в Республику Беларусь. В год на производстве выпускают более 120 миллионов единиц готовой продукции.

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Карьерный рост «У нас современное оборудование, и люди, которые здесь работают, должны обладать определенными знаниями, умениями и навыками», — заявил директор завода Алексей Зубов. По его словам, обычная практика на заводе — когда сотрудник приходит на работу на позицию лаборанта, а со временем уже возглавляет лабораторию. Для профессионального и личностного роста на заводе проводят обучающие тренинги. На должности предпочитают брать специалистов с опытом работы в химическом, фармацевтическом или пищевом производстве, но бывают и исключения — если соискатель очень стремится попасть именно сюда. Сначала корреспондент побывала в отделе технического сервиса, где ее встретил начальник Александр Иванченко. Сам он пришел на завод в 2011 году слесарем контрольно-измерительных приборов. Через три года его повысили до инженера по промышленной автоматике, а свою текущую должность он занимает с 2021 года, отвечая за бесперебойную работу технического оборудования завода. А вот Наталия Аверина пришла сюда молодым специалистом. В возрасте 21 года она стала лаборантом химического анализа. Сегодня Наталия — руководитель лаборатории качества. У её команды много задач: от органолептического анализа до инфракрасной и ультрафиолетовой спектрометрии. Проверяют партию на специальных образцах и сравнивают с эталоном.

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Технология производства Сначала ингредиенты смешивают в огромных чанах. Процесс производства здесь не виден, поскольку кислород может оказать воздействие на качество продукции. После того как шампунь или гель для душа смешали, он попадет в главный миксер, рассчитанный на 10 тонн. Там он проведет от двух до четырех часов, после чего отправится в лабораторию качества, а из лаборатории уже на линию упаковки. Там флаконы попадают в специальные подставки, их наполняют насосами и оттуда отправляют на наклейку этикеток и маркировку. Новые кадры Завод гордится своими кадрами и тепло встречает новичков. Сейчас на производстве ищут оператора-наладчика производственной линии, аппаратчика приготовления химических растворов и оператора подготовки сырья. «Мы хотим видеть людей, которые ответственны и которые хотят обучаться. Мы со своей стороны полностью готовы обучить, дать наставника и старт в новую жизнь», — рассказала Демидович. Для поиска кадров завод запустил программу «Приведи друга». Сотрудник может порекомендовать на вакансию на производстве своего знакомого, друга или родственника. Предприятие обеспечивает сотрудников программой поддержки, страхованием жизни, обеспечивает корпоративным транспортом, а также достойно оплачивает их труд. Всего на заводе работают более 300 человек. С 2014 года численность штата увеличилась в полтора раза, а поскольку производство развивается, то и это еще не предел.

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