Россияне стали реже встречать фейки в интернете
GFCN: с начала 2025 года в России выявили 61 уникальный дипфейк
Свыше 60 уникальных дипфейков и 2,3 тысячи их копий выявили в России за три месяца 2025 года. Данные исследования Международной ассоциации по фактчекингу Global Fact-сhecking Network (GFCN) озвучили на сессии «Принципы противодействия цифровой дезинформации» на RIGF 2025.
«Это равно 67% от общего количества дипфейков, обнаруженных в 2024 году, и в 2,6 раз превышает объем дипфейков, зафиксированный за весь 2023 год», — указали в заявлении.
По словам эксперта GFCN, руководителя отдела развития стратегических направлений АНО «Диалог» Тимофея Ви, в текущем году на 11% выросло число недостоверной информации, связанной с социально-экономическими трендами.
Еще одной ключевой тенденцией аналитик назвал снижение числа просмотров фейков об СВО. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года этот показатель сократился на 54%.
«Также меняется содержание фейков. Конкретные убеждения превращаются в оценочные суждения, а в некоторых недружественных странах медиаполе буквально заросло материалами, в которых нет абсолютно никаких фактов и реальных доказательств»», — добавил он.
По результатам соцопроса АНО «Диалог Регионы», россияне стали реже встречать фейки в интернете. Для сравнения: если в 2023 году этот показатель составлял 71%, то в 2024 году он упал до 64%. По данным нового опроса, 60% жителей России сталкиваются с фейковыми новостями как минимум раз в неделю. А 66% респондентов признались, что хотя бы раз верили им.
При этом 75% опрошенных считают угрозой распространение недостоверной информации в социальных сетях. Также 52% россиян сталкивались с зарубежными информационными вбросами, и столько же людей перепроверяли иностранные фейки.
По данным опроса, о дипфейках знают 50% россиян. Кроме того, 41% респондентов признались, что сталкивались с ними на просторах интернета. На фоне массового беспокойства более половины (54%) опрошенных поддержали законодательное регулирование дипфейков.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин заявил, что встречаемость фейков и уязвимость общества перед ними падает из года в год. По его словам, все больше россиян поддерживают меры противодействия дезинформации.
Эксперт GFCN Лили Онг добавила, что 89% обнаруженных в 2025 году дипфейков связаны с политической сферой, силовыми структурами и государственной безопасностью.