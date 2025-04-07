Россияне стали реже встречать фейки в интернете

GFCN: с начала 2025 года в России выявили 61 уникальный дипфейк

Свыше 60 уникальных дипфейков и 2,3 тысячи их копий выявили в России за три месяца 2025 года. Данные исследования Международной ассоциации по фактчекингу Global Fact-сhecking Network (GFCN) озвучили на сессии «Принципы противодействия цифровой дезинформации» на RIGF 2025.

«Это равно 67% от общего количества дипфейков, обнаруженных в 2024 году, и в 2,6 раз превышает объем дипфейков, зафиксированный за весь 2023 год», — указали в заявлении.

По словам эксперта GFCN, руководителя отдела развития стратегических направлений АНО «Диалог» Тимофея Ви, в текущем году на 11% выросло число недостоверной информации, связанной с социально-экономическими трендами.

Еще одной ключевой тенденцией аналитик назвал снижение числа просмотров фейков об СВО. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года этот показатель сократился на 54%.

«Также меняется содержание фейков. Конкретные убеждения превращаются в оценочные суждения, а в некоторых недружественных странах медиаполе буквально заросло материалами, в которых нет абсолютно никаких фактов и реальных доказательств»», — добавил он.