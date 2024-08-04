Сегодня 18:14 Россиян напугали блокировкой Google, Android и iOS. Какие есть альтернативы? Эксперт IT Геллер: замена для Android и iOS при блокировке есть, но нет гаджетов 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Технологии

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Личный прогноз депутата Госдумы Алексея Диденко, что вслед за замедлением YouTube из-за износа серверов россияне столкнутся с блокировкой Google, а также мобильных систем iOS и Android, напугал многих. При этом сам политик позже объяснил, что власти на блокировку не пойдут, но американские корпорации из-за своей недружественной позиции вполне могут пойти на такой шаг. Опрошенные 360.ru эксперты IT-отрасли назвали подобный сценарий фантастическим, но отметили, что альтернативы мобильным системам есть, однако переход на них станет болезненным.

Блокировка Google, Android и iOS в России

С прогнозом о скорой блокировке поисковика Google и систем Android и iOS депутат Госдумы Алексей Диденко выступил во время беседы с изданием RuNews24, комментируя сбои в работе хостинга YouTube, на которые россияне пожаловались 1 августа. Он призвал пользователей не цепляться за видеосервис, потому что это только начало.

«Скоро Google будет заблокирован, а вместе с ним и Google Android. Также будет заблокирован iOS, и это произойдет не по нашей инициативе», — заявил Диденко.

Депутат напомнил, что государственным служащим и чиновникам уже запретили пользоваться гаджетами и платформами американских корпораций. В этом он увидел прямой намек на необходимость перейти на другие системы. Диденко призвал представителей бизнеса и науки прислушаться к этому предупреждению.

Фото: РИА «Новости»

В комментарии RT автор заявления пояснил, что пока никаких решений по блокировке нет, а его прогноз — это только предположение из-за настроений компаний США. «На замедлении YouTube американские компании не успокоятся. Начнут использовать все доступные у них площадки. Поэтому дойдет время и до iOS, потому что они в своем неистовстве могут зайти очень далеко», — пояснил Диденко. В качестве положительного примера он привел Китай, где пользуются только своими собственными платформами без участия иностранцев. На заявление Диденко отреагировала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая назвала блокировку систем перебором. «Чем пользоваться-то, если большая часть смартфонов у россиян на Android?» — написала она в своем Telegram-канале. Опрошенные 360.ru эксперты назвали сценарий с блокировкой фантастическим, но подчеркнули, что альтернативы, в том числе российские, существуют.

Что заменит Android и iOS после блокировки в России?

Альтернатив американским операционным системам мало, но они есть. Хотя существует проблема их массового внедрения, заявил в беседе с 360.ru эксперт в области IT и главный разработчик сайта Кремля Артем Геллер. «Существуют китайские операционные системы, есть российские. Вопрос лишь в том, что на рынке нет устройств сейчас, которые могли бы с ними работать», — пояснил он.

Фото: Pixabay

Геллер добавил, что крупные азиатские компании Samsung и Xiaomi в качестве базы используют Android для своих систем, хотя китайские корпорации начали разработку собственных технологий, но в массовое использование они пока не вошли.

Поэтому альтернативы есть, но нет трубок. То есть их придется завозить, но это все сложный и очень долгий процесс. Артем Геллер эксперт в области IT и главный разработчик сайта Кремля

C такой позицией согласился кандидат технических наук и доцент РЭУ имени Плеханова Дмитрий Зиборов. Он добавил, что в случае блокировки поисковика Google россияне начнут массово использовать VPN-сервисы, как это делают сейчас для доступа к запрещенным социальным сетям. «Сомневаюсь, что существует способ запрета мобильных операционных систем даже со стороны разработчиков. Потому что каждый производитель смартфонов — это отдельная корпорация и установленный Android всегда разный», — объяснил Зиборов. Эксперт добавил, что за основу корпорации берут код, находящийся в открытом доступе и не являющийся чьей-то собственностью, и на него накладывают свою оболочку. Поэтому в этом случае блокировка главным разработчиком невозможна.

Российская альтернатива Android и iOS

Оба эксперта указали, что в России есть отечественная операционная система «Аврора». Но с переключением на нее есть проблемы.

Все упирается в производителей гаджетов с этой операционной системой, а также готовность людей к их использованию. Россияне никогда ей не пользовались, она не связана с выстроенными экосистемами. Поэтому с внедрением будет много хлопот. Артем Геллер эксперт в области IT и главный разработчик сайта Кремля

Он также напомнил, что «Аврора» никогда не использовалась массово, поэтому неизвестно, какие проблемы могут возникнуть у пользователей и насколько быстро разработчики смогут их решить.

«У российской операционной системы есть небольшая база приложений, но недостаточная. Поэтому если завтра с Android и iOS что-то случится, то россияне это очень сильно почувствуют. За смартфонами на „Аврору“ выстроятся очереди, но их в таком количестве просто нет», — добавил Зиборов.

Фото: Pixabay

Эксперт подчеркнул, что именно в приложениях и заключается главная проблема. Для хорошего коллектива программистов создать новую операционную систему на базе открытого кода не составит большого труда. Но без установленных программ она бесполезна.

Перспективы блокировки Google в России

Прекращение работы Google и Android в России сильно ударит по россиянам, потому что многие смартфоны просто не дают альтернатив и автоматически делают владельцев гаджетов пользователями сервисов американской корпорации, отметил Геллер. При этом, напомнил эксперт, в России есть собственные социальные сети, свой поисковик и видеохостинги. Но перенос почты, календарей, облачных хранилищ и других сервисов станет серьезным вызовом. «Россия может пойти по китайскому пути и установить большой фаервол, но при помощи небольших ухищрений пользователи снова выйдут в большой интернет. Поэтому это не панацея, да и смысла нет настолько отгораживаться», — добавил собеседник 360.ru.

Также специалист усомнился, что Google и Apple добровольно откажутся от российских пользователей и заблокируют для них свои операционные системы.

Они уже сопротивляются решениям, которые сейчас звучат. Это коммерческие компании, которые считают каждый процент годовой прибыли. Поэтому при первой же возможности они вернутся. Артем Геллер эксперт в области IT и главный разработчик сайта Кремля

По мнению эксперта, большая аудитория — это не только заработок, но и влияние. В качестве примера он привел алгоритмы YouTube, которые ориентируются на интересы зрителей и подбирают для них контент. Поэтому восстановить утраченное влияние компания не сможет, если потеряет свою аудиторию.