Российский депутат не исключил скорую блокировку Google, Android и iOS

В России в скором времени заблокируют Google, а вместе с ним Android и iOS. Такое мнение в беседе с RuNews24 высказал депутат Госдумы Алексей Диденко.

Так он отреагировал на неполадки в работе видеохостинга YouTube, которые произошли 1 августа, а также посоветовал «не цепляться» за этот сервис.

«Google скоро будет заблокирован, вместе с ним и Google Android. Также заблокируют iOS, однако это произойдет не по нашей инициативе», — сказал парламентарий.

Диденко напомнил, что чиновникам и государственным служащим давно запрещено пользоваться этими платформами. Диденко добавил, что когда россияне потеряли доступ к некоторым зарубежным сервисам, например Netflix, трагедии не произошло.

Представители Google ранее сообщили, что проблемы в работе сервиса в России не относятся к техническим неполадкам. В компании подчеркнули, что решение ситуации находится не на их стороне.