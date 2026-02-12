Сегодня 20:23 Россия без Google: какие функции исчезнут в первый же день? Ситнов: смартфоны на Android не превратятся в «кирпичи» после блокировки Google 0 0 0 Фото: imago stock&people via www.imago/www.imago-images.de / www.globallookpress.com Эксклюзив

В России заговорили о вероятном отключении платформы Google, на экосистеме которой работает множество сайтов и сервисов. Пока конкретных планов по блокировке нет, но пользователям уже намекают, что пора постепенно переходить на отечественные альтернативы. Справятся ли они с нагрузкой, как будут работать сайты, магазины приложений и смартфоны — в материале 360.ru.

Заблокировать Google можно, но зачем? О возможной блокировке Google упомянул зампред комитета Госудмы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. По его оценке, технически мера реализуема, однако в настоящий момент не приоритетна. «Думаю, что Роскомнадзор принял решение дождаться того счастливого момента, когда Google вернется в Россию, и взыскать с него деньги», — добавил парламентарий. Наличие каких-либо планов об ограничении доступа к сервису опроверг первый заместитель председателя этого же комитета Антон Горелкин.

Хочется прокомментировать мемом: «Можно, но зачем?» Ведь очевидно, что блокировка повлечет целый комплекс негативных эффектов — прежде всего, проблемы с работоспособностью операционной системы Android (а это 60% всех смартфонов российских пользователей).

Он также усомнился в том, что угрозы блокировки подействуют на Google и заставят выплатить штрафы по искам от российских компаний. К тому же, добавил депутат, точку в этой истории пока не поставили — идут суды в иностранных юрисдикциях. «Да, зависимость от сервисов Google многим не нравится, но отказ от них должен быть постепенным. Считаю, что нужно создавать законодательные условия для плавного перехода на отечественные решения», — подчеркнул Горелкин.

Что будет с интернетом, если Google отключат Последствия, с которыми в России могут столкнуться при блокировке Google, в беседе с 360.ru оценил преподаватель программирования и IT-специалист Кирилл Ситнов. Возможные ограничения, по его словам, в первую очередь коснутся сетевой инфраструктуры — в частности, DNS-серверов, которые участвуют в преобразовании адресов сайтов. «Да, многие сервисы работают через DNS-серверы Google, но [альтернативы] в России есть. <…> Скорее всего, все устройства автоматически смогут переключиться на другие серверы», — сказал он. DNS эксперт сравнил с телефонной книгой и выразил уверенность, что доступ к отечественным платформам сохранится, а вопросы могут возникнуть лишь с обновлением данных для зарубежных ресурсов.

Отдельный вопрос — вход на сайты через Google-аккаунты. По словам Ситнова, российские сервисы уже переходят на альтернативные способы идентификации — через отечественные ID-системы и банковские приложения. Зарубежные платформы, использующие исключительно Google-авторизацию, могут стать недоступными. Проблемы могут возникнуть и с поиском на сайтах, если речь идет о встроенном через Google функционале, и со шрифтами.

Подобную ситуацию мы наблюдали несколько лет назад, когда блокировали Telegram. Очень много сервисов и шрифты поехали, в поисковики нормально зайти не получалось, сбоили приложения. Но опять-таки это было связано с тем, что заблокировали лишние IP-адреса.

Ситнов заметил, что сервисы Google достаточно тесно связаны с жизнью россиян, поэтому резко отказаться от них в любом случае не выйдет, но возможно, что переходить на классические логины и пароли и искать альтернативные площадки все-таки придется.

Как без Google будут работать смартфоны По словам специалиста, устройства на платформе Android в случае блокировки Google не станут «кирпичами», но лишатся привычных сервисов. Без приложений, пообещал Ситнов, пользователи не останутся благодаря магазинам RuStore, Xiaomi или Realme. Эксперт допустил, что исчезновение Google Play и связанной с ним инфраструктуры затронет карты, синхронизацию и авторизацию. При этом установка программ останется возможной через отечественные и китайские платформы.

Без приложения устройство не останется, единственное — отрубится Google Play, а соответственно, и связанные с ним Google-сервисы.

Ситнов заверил, что базовая работа смартфона сохранится, однако часть функций и удобств будет ограничена. Некоторые устройства смогут активироваться через аккаунты производителей, хотя часто они все равно связаны с Google.