Роскомнадзор усилил давление на VPN-протоколы. Что стоит за новыми мерами

Роскомнадзор стал сильнее ограничивать работу VPN, что привело к сбою в работе большого числа сервисов. К чему приведет очередной этап регулирования трафика — в материале 360.ru.

Почему работающие через VPN сайты виснут?

Эксперт по информационной безопасности, директор и партнер «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов пояснил, что у VPN-протоколов есть сигнатуры, по которым функционируют те или иные сервисы.

«Таким образом TLS системы могут определить, что речь идет об обходе какой-либо заблокированного контента и, соответственно, начать вытаскивать пакеты из потока данных, что приведет к зависанию сайтов, невозможности их открыть или очень мощному сильному замедлению», — пояснил он.

Эксперт напомнил о рисках, которые возникают при блокировке протоколов: процесс может коснуться легальных сервисов. Вернуть их в рабочее русло реально путем перенастройки взаимодействия между программой и сервером, на котором живет определенное программное обеспечение.

«Но проблема заключается в том, что одновременно это же могут сделать действующие VPN–программы. Это приложение на телефоне пользователя с простым интерфейсом, когда нажимаешь кнопочку и начинается подключение телефона к промежуточному серверу, от лица которого можно заходить на любые заблокированные сайты», — отметил Мясоедов.