Роскомнадзор усилил давление на VPN-протоколы. Что стоит за новыми мерами
Аналитик Мясоедов: новый способ борьбы с VPN нацелен на снижение трафика
Роскомнадзор стал сильнее ограничивать работу VPN, что привело к сбою в работе большого числа сервисов. К чему приведет очередной этап регулирования трафика — в материале 360.ru.
Почему работающие через VPN сайты виснут?
Эксперт по информационной безопасности, директор и партнер «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов пояснил, что у VPN-протоколов есть сигнатуры, по которым функционируют те или иные сервисы.
«Таким образом TLS системы могут определить, что речь идет об обходе какой-либо заблокированного контента и, соответственно, начать вытаскивать пакеты из потока данных, что приведет к зависанию сайтов, невозможности их открыть или очень мощному сильному замедлению», — пояснил он.
Эксперт напомнил о рисках, которые возникают при блокировке протоколов: процесс может коснуться легальных сервисов. Вернуть их в рабочее русло реально путем перенастройки взаимодействия между программой и сервером, на котором живет определенное программное обеспечение.
«Но проблема заключается в том, что одновременно это же могут сделать действующие VPN–программы. Это приложение на телефоне пользователя с простым интерфейсом, когда нажимаешь кнопочку и начинается подключение телефона к промежуточному серверу, от лица которого можно заходить на любые заблокированные сайты», — отметил Мясоедов.
Что нас ждет при ограничении VPN
Специалист подчеркнул, что все VPN-программы — просто удобство подключения к серверу по каким-то определенным протоколам. Никто не мешает осуществить перенастройку и перейти на какие-то другие варианты.
«Здесь речь идет об уменьшении трафика. Если мы посмотрим, то трафик на запрещенные соцсети на территории России снизился в разы — то есть цель была достигнута», — сказал собеседник 360.ru.
Мясоедов добавил, что блокировка большинства популярных VPN-протоколов не может решить проблему с переходами на запрещенные сайты навсегда, но интернет-трафик однозначно снизится.
Роскомнадзор обновил настройки систем противодействия киберугрозам, чтобы усложнить доступ к средствам обхода блокировок для пользователей. Меры коснулись трех новых протоколов — SOCKS5, VLESS И L2TP, без которых VPN не работает.