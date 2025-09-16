Сегодня 15:02 Риски слишком велики. Что важно знать про использование биометрии Аналитик Бархота предостерег от регистрации биометрии для банков 0 0 0 Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com / www.globallookpress.com Эксклюзив

С развитием технологий все чаще можно столкнуться с новым способом подтверждения личности — распознаванием по лицу. Несмотря на заявления банков о безопасности этого метода, сдача биометрии может оказаться рискованной в нынешних реалиях.

Зачем нужна биометрия С 1 сентября россиянам стала доступна выездная регистрация биометрии. Теперь необязательно приходить в отделение банка — можно просто оформить заявку, и сотрудник приедет сам. Банковский служащий проверит паспорт и СНИЛС, а затем соберет биометрические данные: сделает фото клиента и запишет образец голоса. Вся эта информация попадет в Единую биометрическую систему, оператором которой является Центр биометрических технологий. После процедуры клиент может «оплачивать лицом» проезд в метро или покупки на кассе супермаркетов.

Почему россияне боятся биометрии Эксперт финансового рынка Андрей Бархота в беседе с 360.ru напомнил, что данную технологию продвигают в стране уже на протяжении последних 10 лет, однако стоит отнестись к ней с осторожностью.

«Многие этим успешно пользуются. При этом как минимум половина граждан опасается свободно распространять свои биометрические данные, ссылаясь на то, что ими могут завладеть мошенники», — отметил специалист.

Аналитик объяснил, что многие организации заинтересованы в получении большого массива биометрических данных, но в будущем это может обернуться крупными неприятностями.

Если говорить про мошенников, то для них открывается обширное пространство. Они могут придумывать какие-то мифические схемы кражи биометрии и злоупотребления, шантажировать ими граждан. Это вопрос этический и криминальный.

Мошенники вооружатся ИИ Бархота обратил внимание на развитие нейросетей, которые все чаще стали использоваться аферистами. Он добавил, что большой объем данных уже позволяет искусственному интеллекту создавать цифровые копии людей.

Говорить, что эта технология полностью безопасная, я бы не стал. Было очень много всяких ловушек, уловок, и они остаются на повестке дня. Я бы к этому относился с осторожностью.

По его мнению, многие россияне опасаются рисков, связанных с использованием биометрии, и ни за что не будут ее сдавать. «Я бы немного притормозил этот процесс, потому что его последствия могут быть далеко идущими. Мне кажется, стремление не будет большим, потому что опасность и риски слишком велики», — объяснил он. Несмотря на продвижение и развитие этой технологии, она по-прежнему не станет повсеместной, допустил аналитик.