Помощь или зависимость? Почему россияне не готовы доверять ИИ

К 2027 году искусственный интеллект возьмет на себя более трети повседневных задач. Однако далеко не все готовы впустить его в свою жизнь. К такому выводу пришли аналитики медиахолдинга «Просто.», проведя опрос более семи тысяч пользователей.

Большинство россиян решили попробовать ИИ из интереса или потому, что им не хватает общения. Почти половина опрошенных готова получать от него советы и обсуждать рабочие вопросы.

При этом 24% признались, что развитие искусственного интеллекта вызывает у них настороженность, а еще 17% прямо назвали это опасным трендом. Еще 18% считают, что пока рано делать выводы на этот счет.

В половине случаев опрошенные отвечали, что их отношение зависит от того, как используется ИИ. Четверо из 10 пользуются нейросетями в повседневной жизни и считают это удобным.

Искусственный интеллект в работе

Кроме того, медиахолдинг выяснил, что уже почти 90% мировых компаний так или иначе использовали ИИ в своей работе. Особенно активно его применяют в финансовой сфере для анализа, прогнозов и принятия решений.

По оценке аналитиков MarketsandMarkets, в 2025 году мировой рынок искусственного интеллекта составил около 372 миллиардов долларов. Он становится уже не инструментом, а неотъемлемой частью повседневной жизни. Со временем виртуальные компаньоны на его базе смогут сопровождать человека 24/7 и сформировать совершенно новый уровень взаимодействия.

Система, при которой финансовые поступки клиентов формируются еще на этапе цифровых сервисов, приносит свои плоды. По оценкам аналитиков SmartDev, внедрение ИИ может давать банкам ежегодную экономию от 200 до 340 миллиардов долларов за счет повышения эффективности и автоматизации процессов, в частности сокращая издержки.

Однако у этого сценария есть и риск. Если ИИ начнет принимать решения автоматически, возрастает зависимость от точности алгоритмов и их качества. Соответственно, любой сбой угрожает банковской системе.

Как следствие, искусственный интеллект становится полноценным участником финансового рынка, но говорить о полной замене человека пока рано. ИИ действительно быстрее и точнее обрабатывает данные, снижает издержки и делает финансовые услуги доступнее. Однако в ближайшие годы наиболее реалистичным сценарием станет гибридная модель, при которой нейросеть возьмет на себя аналитику и рекомендации, а человек сохранит контроль над решениями.