Nvidia встроит ИИ в ноутбуки пользователей. У каждого появится личный ChatGPT?

Компания Nvidia представила новый чип для ноутбуков, который позволяет запускать искусственный интеллект (ИИ) прямо на устройстве — без облака и серверов. То есть обычный компьютер станет самостоятельным ИИ-помощником. Новинка уже вызвала главные вопросы: что будет с огромными дата-центрами, обслуживающими все крупные нейросети, и не станет ли идея личного ИИ на каждом устройстве началом конца облачных сервисов?

Новый суперчип NVIDIA

Объявление о начале выпуска линейки систем на чипе RTX Spark с процессором N1X глава компании Nvidia Дженсен Хуанг сделал на конференции Computex. Он подчеркнул, что новый чип станет такой же технологической революцией, как переход от кнопочных телефонов к смартфонам. Главная особенность новой системы — большие вычислительные мощности и использование технологий искусственного интеллекта при низком энергопотреблении, что окончательно изменит работу пользователей. В качестве примера представители компании привели киберспортсменов, транслирующих свои рейды. Новая система позволит настроить ноутбук так, что машина самостоятельно примет решение об отключении микрофона, изменении света или приостановке стрима, когда владельцу нужно отойти. Программисты переадресуют ноутбуку самостоятельно выполнить часть рутинных задач, которые не требуют особой внимательности, а дизайнеры превратят свои черновые эскизы в полноценные работы.

Главная идея новой системы — объединение центрального и графического процессоров в одном чипе, благодаря чему ИИ может работать быстрее и при этом потреблять меньше энергии.

В разработке участвовала также компания Microsoft, и именно в партнерстве с ней создан процессор N1X, где будет использоваться RTX Spark. По планам компаний такие устройства появятся уже осенью 2026 года на ноутбуках и персональных компьютерах Lenovo, HP, Dell и Asus с новой специальной операционной системой Windows for Arm.

Конфликт систем

Объявление Nvidia о создании нового суперчипа для ИИ запустило спор о будущем всей индустрии, в которой наметился раскол на две противоположные модели развития. Первая — локальная: когда вычисления происходят прямо на ноутбуке или персональном компьютере пользователя, без обращения к облачным сервисам. Вторая — классическая: это гигантские дата-центры, где сосредоточена вся мощь современных нейросетей и куда продолжают уходить колоссальные инвестиции. Изначально чипы Nvidia нацеливались на разгрузку большой инфраструктуры и брали на себя часть работы языковых моделей.

На практике получилось иначе: чем мощнее были чипы, тем сложнее становились нейросети. В итоге вычислительная мощность не освободилась, а была съедена ростом моделей и увеличением их требований к ресурсам. Поэтому важность дата-центров только растет, а их владельцы — корпорации-техногиганты — вкладывают в них все больше средств, закрепляя централизованную модель как основную. Обе системы растут одновременно, усиливая друг друга, но уже начавшийся конфликт обрастает все большим количеством вопросов: кто должен контролировать искусственный интеллект — пользователь или корпорация? Компромиссную позицию сформировал глава OpenAI Сэм Альтман, который описал будущее ИИ как коммунальную инфраструктуру — вроде электричества, за которое пользователи платят по мере использования. Но эта модель не дала ответа на главный вопрос: кто станет владельцем электросети искусственного интеллекта?

Суперчип от Nvidia не станет панацеей

Появление нового чипа Nvidia станет настоящим прорывом, если он окажется действительно таким мощным, как заявил производитель. Об этом в комментарии 360.ru заявил генеральный директор компании-разработчика искусственного интеллекта «А-Я эксперт» Роман Душкин. Он пояснил, что для работы действующих больших языковых моделей требуются облачные сервисы и дата-центры, обеспечивающие огромные вычислительные мощности. «Когда мы что-то пишем и быстро получаем ответ, то это происходит за счет работы вычислительных систем. Если Nvidia сделала аналогичный компактный чип, который потом можно впихнуть в ноутбук, — это прорыв. Но у меня есть сомнения в том, что это возможно», — заявил Душкин. Эксперт пояснил, что блока питания ноутбука для обеспечения качественной работы языковой модели может не хватить, кроме того, потребуется огромное количество электроэнергии, а также системы охлаждения машины от перегрева. «Вообще на это интересно посмотреть, но я сомневаюсь, что скорость инференса (ответа нейросети на задачу пользователя. — Прим. ред.) станет такой же, как у Deepseek или ChatGPT, когда мы что-то пишем и оно нам сразу отвечает», — пояснил Душкин. Эксперт подчеркнул, что его студенты уже провели подобный эксперимент, взяв несколько серверов, на которые установили локальную языковую модель, которая генерировала несколько букв в ответе три секунды.

«Поэтому сложно ожидать, что на ноутбуке она будет летать. То есть это слабая модель, до миллиарда параметров, не уровня Gemini, Grok, GigaChat», — добавит Душкин. При этом он отметил, что своего пользователя ноутбуки с чипом Nvidia обязательно найдут, но востребованность дата-центров никуда не денется и, вероятно, только вырастет. По мнению эксперта, главный плюс персонализированного ИИ заключается в повышении конфиденциальности пользователя. Его данные не уйдут дальше ноутбука. Но недостаточная мощность не даст ему большого распространения. «Поэтому модель ИИ как облачного сервиса останется востребованной еще очень и очень долго, пока мы не найдем новые принципы создания вычислительных моделей. Это может быть завтра, а может, и через год, но когда-нибудь это произойдет», — подытожил собеседник 360.ru.