21 июня 2024 18:28 Нейросетевая пятница. Как прошел 1-й день GenAI CONF Вторая всероссийская конференция GenAI CONF стартовала в МФТИ 0 1 0 Технологии

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Вторая всероссийская конференция по генеративному искусственному интеллекту GenAI CONF 2024 проходит в Московском физико-техническом институте 21 по 24 июня. На повестке — достижения российских ученых в области ИИ, их применение в жизни и бизнесе.

«Сегодня у нас вторая конференция по генеративному искусственному интеллекту, в каком-то смысле это научно-популярная конференция, у нас широкая аудитория, есть и школьники, и студенты, их родители, и профессионалы», — рассказал директор Высшей школы программной инженерии МФТИ, председатель методического совета RuCode фестиваля Алексей Малеев.

Это первой большое очное мероприятие RuCode-фестиваля 2024 года. Итоги его подведут в октябре в Ставрополе на площадке Северо-Кавказского федерального университета.

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Задача GenAI CONF, по его словам, состоит в том, чтобы рассказать о тех научных достижениях, которые есть в отрасли для широкой аудитории. Технологиями генеративного ИИ люди активно пользуются в повседневной жизни, заметил он, но вопросы, как развиваются эти технологии, какое за ними будущее, как их будут внедрять в экономику и каким будет следующий шаг ее развития — все это интересно широкому кругу слушателей. «Надеемся что многие из них станут активными участниками этого процесса, станут инженерами, data-инженерами, data-разработчиками», — добавил Малеев.

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«Когда мы говорим о чем-то и собираем вокруг этого большую аудиторию это в любом случае способствует популяризации и демократизации технологий», — отметил управляющий директор департамента развития искусственного интеллекта и машинного обучения ПАО «Сбербанк» Алексей Очеретный. По мнению эксперта, ключевой вызов, связанный с искусственным интеллектом, на сегодняшний день состоит в том, насколько общество успеет осознать демократизацию технологии. ИИ сейчас — это не тот продукт, которому надо долго учиться, он становится все более и более доступным, продолжил он, и здесь важно, насколько общество сумеет среагировать и возникнет продуктовая фантазия для возникновения сервисов, делающих жизнь проще. «Сейчас таких сервисов создается не очень много. И вызов для общества, с одной стороны, думать об этом, и с другой — понимать, как будет трансформироваться рынок, как каждый член общества будет востребован в этом рынке», — добавил специалист.

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Заместитель министра образования Московской области Евгений Никитин обратил внимание на важность расширения популяризации технологии ИИ в школьном образовании. Знакомить с этой технологией следует и детей, и учителей, убежден он.

У нас должно быть несколько треков подхода к этому снаряду. Первый массовый трек должен быть показан и ребенку, и учителю. Чтобы объяснить, что такое эта технология простыми словами, какой есть инструментарий для конечного пользователя. Евгений Никитин

В рамках этого массового трека также необходимо научить применять этот инструментарий, указал заммнистра, объяснить границы его возможностей. «И вот такие вводные курсы нужно, на мой взгляд, дать вообще каждому ребенку и учителю. Потому что не все понимают границы применимости, хотя каждый разговаривает с голосовым помощником, пользуется навигатором. И даже не подозревает, что это тоже применение этой технологии», — подчеркнул он. На более старших курсах, по оценке Никитина, можно вводить конструирование уже своих моделей на предмет применения. В этой связи он напомнил о программе Минцифры «Код будущего» для старшеклассников. Детей обучают программированию, и они решают даже ориентированные на практику задачи, отметил замминистра.

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Руководитель проекта группы консультантов Федерации спортивного программирования Эмин Минцаев в рамках своего выступления обратил внимание на рост популярности этого вида деятельности. Федерация, по его словам, работает со множеством компаний, где проводятся кадровые хакатоны. У корпораций есть запрос, подчеркнул он. И речь идет в том числе о реализации индивидуальных направлений, связанных не только с производственным программированием, но и с алгоритмическим программированием. «Потому что нужны и точечные алгоритмы для создания больших проектов», — пояснил Минцаев.

В первый день на конференции выступили также руководитель R&D центра Big Data МТС Михаил Степнов, и. о. заместителя директора по воспитательной работе института цифрового развития, заведующий сектором школьных олимпиад управления по работе с талантами СКФУ Елена Герасимова, начальник Управления экспериментальных систем машинного обучения ПАО «Сбербанк» на тему «Передний край исследований в области больших языковых моделей» Сергей Марков и многие другие эксперты отрасли.

В выходные дни конференция продолжит работу в онлайн-режиме, и участники смогут самостоятельно изучить видеоматериалы на тему генеративного искусственного интеллекта, подготовленные ведущими экспертами GenAI CONF 2024. В понедельник, 24 июня, организаторы пригласили школьников, учителей, родителей и всех, кто хочет ближе познакомиться с Физтехом, узнать больше о мире науки и технологий. В программе запланированы экскурсии по лабораториям МФТИ.