Сегодня 14:24 Курс на новые горизонты: как Россия наращивает дальность полетов и укрепляет авиапром Авиаэксперт Патраков назвал самолетостроение драйвером российской промышленности Эксклюзив

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Президент Владимир Путин накануне посетил Иркутский авиационный завод ПАО «Яковлев», где осмотрел опытный образец модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М. Как прошел визит и какие перспективы открываются перед отечественным авиастроением — в материале 360.ru.

Визит президента: акцент на серийное производство и дальность полета Путин посетил Иркутский авиационный завод 24 июля, где ему продемонстрировали производство первых серийных самолетов. Ключевым моментом обсуждения стала дальность полета. «Дальность полета 5000 километров? Нужно больше!» — сказал глава государства. Президент обозначил задачу наращивать возможности отечественной авиации, чтобы российские лайнеры могли конкурировать на международном уровне не только по надежности, но и по эксплуатационным характеристикам.

Фото: Пресс-служба Кремля

Импортозамещение: крылья прогресса В части локализации компонентов уже есть заметные успехи. Например, впервые в России начали производить систему ТКАСС (ранее она была импортной, преимущественно американской) — это важный шаг для самолетов типа Ту‑204. Авиаэксперт Андрей Патраков сообщил в беседе 360.ru, что для выпуска «мелких» компонентов — резиновых изделий, прокладок, специальных жидкостей приходится фактически создавать новые мини‑производства, в том числе в химической промышленности.

Иногда вот такие, казалось бы, мелочи, но такой материал, который у нас в России раньше не производился. И чтобы его создать, нужно сделать мини‑часть химической промышленности.

Авиастроение как драйвер смежных отраслей Развитие авиапрома запускает целые цепочки в других секторах экономики. Создание связующих материалов для композитов, новых сплавов, электронных модулей и ПО требует кооперации металлургии, химии, радиоэлектроники и IT. По словам эксперта, авиастроение становится драйвером высоких технологий. «История с авиастроением или даже с аэрокосмической промышленностью является драйвером, который тянет за собой всю остальную промышленность, потому что она находится на пике технологических требований и фактически запускает новые отрасли», — сказал Патраков. При этом экономическая рентабельность остается вызовом: ради нескольких компонентов создавать масштабную инфраструктуру не всегда оправданно.

Фото: Пресс-служба Кремля

Первый серийный МС-21 Согласно материалам, подготовленным к поездке Путина на Иркутский авиационный завод, к полету готовится первый серийный импортозамещенный самолет МС-21. «Первый серийный импортозамещенный самолет МС-21-310 в настоящее время готовится к первому полету на Иркутском авиационном заводе — филиале ПАО „Яковлев“», — говорится в материалах. В настоящее время на заводе в разных стадиях сборки находится 18 самолетов МС-21. Они предназначены для поставки авиакомпании «Аэрофлот» в рамках действующего контракта. Ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщал, что летную программу по самолету МС-21 планируется завершить в первом квартале следующего года, а получить сертификат до конца следующего года.

Интересно МС-21 — среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией «Яковлев» (входит в ОАК «Ростеха»). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.