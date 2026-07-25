Курс на новые горизонты: как Россия наращивает дальность полетов и укрепляет авиапром
Авиаэксперт Патраков назвал самолетостроение драйвером российской промышленности
Президент Владимир Путин накануне посетил Иркутский авиационный завод ПАО «Яковлев», где осмотрел опытный образец модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М. Как прошел визит и какие перспективы открываются перед отечественным авиастроением — в материале 360.ru.
Визит президента: акцент на серийное производство и дальность полета
Путин посетил Иркутский авиационный завод 24 июля, где ему продемонстрировали производство первых серийных самолетов. Ключевым моментом обсуждения стала дальность полета.
«Дальность полета 5000 километров? Нужно больше!» — сказал глава государства.
Президент обозначил задачу наращивать возможности отечественной авиации, чтобы российские лайнеры могли конкурировать на международном уровне не только по надежности, но и по эксплуатационным характеристикам.
Импортозамещение: крылья прогресса
В части локализации компонентов уже есть заметные успехи. Например, впервые в России начали производить систему ТКАСС (ранее она была импортной, преимущественно американской) — это важный шаг для самолетов типа Ту‑204.
Авиаэксперт Андрей Патраков сообщил в беседе 360.ru, что для выпуска «мелких» компонентов — резиновых изделий, прокладок, специальных жидкостей приходится фактически создавать новые мини‑производства, в том числе в химической промышленности.
Иногда вот такие, казалось бы, мелочи, но такой материал, который у нас в России раньше не производился. И чтобы его создать, нужно сделать мини‑часть химической промышленности.
Авиастроение как драйвер смежных отраслей
Развитие авиапрома запускает целые цепочки в других секторах экономики. Создание связующих материалов для композитов, новых сплавов, электронных модулей и ПО требует кооперации металлургии, химии, радиоэлектроники и IT.
По словам эксперта, авиастроение становится драйвером высоких технологий.
«История с авиастроением или даже с аэрокосмической промышленностью является драйвером, который тянет за собой всю остальную промышленность, потому что она находится на пике технологических требований и фактически запускает новые отрасли», — сказал Патраков.
При этом экономическая рентабельность остается вызовом: ради нескольких компонентов создавать масштабную инфраструктуру не всегда оправданно.
Первый серийный МС-21
Согласно материалам, подготовленным к поездке Путина на Иркутский авиационный завод, к полету готовится первый серийный импортозамещенный самолет МС-21.
«Первый серийный импортозамещенный самолет МС-21-310 в настоящее время готовится к первому полету на Иркутском авиационном заводе — филиале ПАО „Яковлев“», — говорится в материалах.
В настоящее время на заводе в разных стадиях сборки находится 18 самолетов МС-21. Они предназначены для поставки авиакомпании «Аэрофлот» в рамках действующего контракта. Ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщал, что летную программу по самолету МС-21 планируется завершить в первом квартале следующего года, а получить сертификат до конца следующего года.
Интересно
МС-21 — среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией «Яковлев» (входит в ОАК «Ростеха»). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.
Перспективы и приоритеты: что дальше
Ключевой вопрос — как совместить технологическое развитие и рентабельность, учитывая объемы серийного производства.
Приоритетными остаются модели, способные закрыть основные сегменты рынка: от региональных до среднемагистральных лайнеров. При этом задача «сделать дальше, чем 5000 километров» потребует не только инженерных решений, но и системной работы по снижению веса, повышению топливной эффективности и развитию всей производственной кооперации.