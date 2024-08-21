«Можете попасть в капкан». Россиянам рассказали о рисках при покупке VPN-роутеров

Из-за замедления YouTube стали набирать популярность так называемые VPN-роутеры. О том, что из себя представляют эти устройства и могут ли они представлять угрозу для компьютеров и телефонов, 360.ru рассказал эксперт по информационной безопасности Павел Мясоедов.

Что такое VPN-роутер

Эксперт напомнил, что категория VPN-сервисов изначально разрабатывалась для создания корпоративных рабочих сетей, но потом этот механизм стали использовать для обхода блокировок. С помощью VPN у пользователей появилась возможность подключиться к промежуточному серверу, который находится в другой локации.

«Компания, которая разработала этот VPN, у нее есть сервера в нескольких странах. Например, Европы. Вы просто подключаетесь к этим серверам и уже от их лица выходите на все сайты, на которые вы хотите сходить, у которых есть региональные ограничения», — объяснил эксперт.

Но VPN-роутер, несмотря на свое название, не имеет никакого отношения к VPN. Устройство просто подключает пользователя к промежуточному сервису, указал Мясоедов.

«Для обывателей это продолжают называть VPN, хотя это совсем не VPN. В VPN есть шифрование каналов связи, там есть еще много дополнительных функций, потому что изначально он для другого создавался», — отметил он.

В чем опасность

Эксперт предупредил, что покупка VPN-роутера станет напрасной тратой денег, если возникнут какие-либо проблемы с промежуточным сервером.

«Если этот промежуточный сервер перестанет работать, то вам надо будет либо самим этот роутер перенастраивать, либо, если вы это не умеете, менять этот роутер и этих специалистов», — констатировал он.

Аналитик добавил, что VPN-роутер не только стоит дороже обычных устройств, но и может стать причиной заражения компьютера вирусом или даже взлома.

«Непонятно, где этот сервер находится, что он из себя представляет, есть ли защищенность канала, не поселятся ли к вам какой-нибудь вирус с этой информацией, которая от этого сервера будет идти. То есть вы покупаете абсолютно кота в мешке, — подчеркнул он.

Мясоедов добавил, что перед тем, как использовать VPN-роутер, следует как следует разобраться в деталях его работы.

«Несведущим людям покупать такие роутеры просто-напросто опасно. Вы можете попасть в капкан», — заключил специалист.

Ранее генеральный директор агентства Telecom Daily Денис Кусков предупредил, что VPN-роутеры могут перестать работать в любой момент. Он пояснил, что провайдеры ведут с ними борьбу и блокируют протоколы.