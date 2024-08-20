Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков предупредил о блокировке провайдерами VPN-роутеров

Генеральный директор агентства Telecom Daily Денис Кусков в беседе с ИА НСН предупредил о блокировке провайдерами работы VPN-роутеров.

По словам эксперта, купленный сегодня роутер может просто перестать работать в один момент.

«Многие крупные провайдеры борются с этим, блокируя протоколы, чтобы нельзя было пользоваться такими роутерами», — сказал он.

Ранее СМИ писали, что на фоне замедления YouTube в России вырос спрос на WiFi-роутеры с установленным VPN.

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