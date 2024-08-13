Мошенников накажут за дипфейки. Технологии стали опасны?

Мошенники для выманивания денег у доверчивых людей взяли на вооружение дипфейки, то есть подмену голоса или изображения. При этом наказания за преступления, совершенные с помощью современных технологий, в российском законодательстве нет. Депутат Госдумы Ярослав Нилов внес на рассмотрение Госдумы законопроект об уголовной ответственности за использование дипфейков для клеветы, краж или вымогательства. Как будет работать закон и не ударит ли его принятие по развитию современных технологий — в материале 360.ru.

Статья за дипфейки

О подготовленном Ниловым законопроекте сообщили «Известия», которые ознакомились с копией документа. Из него следует, что виновным за использование дипфейков в преступных целях грозят штрафы до 1,5 миллиона рублей или лишение свободы на срок до семи лет. В пояснительной записке депутат написал, что современные технологии нейросетей и искусственного интеллекта позволяют создавать подделки, которые неспециалист не может отличить от реальности. Этим пользуются мошенники. Поэтому ряд статей Уголовного кодекса необходимо дополнить квалифицирующим признаком — совершение преступления с помощью изображения или голоса, в том числе фальсифицированных или созданных искусственным путем. В беседе с журналистами Нилов заявил, что уже известны случаи, когда люди остаются без денег и имущества из-за того, что мошенники подделали их голос. «Поэтому в Уголовном Кодексе предлагается предусмотреть современные реалии», — подчеркнул депутат.

Мошенники взялись за дело

Количество мошеннических схем с использованием дипфейков — это серьезная проблема. Число подобных преступлений постоянно растет. Основной целью злоумышленников являются пожилые люди с низкой цифровой грамотностью. Об этом 360.ru заявил директор компании «Интеллектуальный Резерв» («ИТ-Резерв) и специалист по кибербезопасности Павел Мясоедов.

Он пояснил, что злоумышленники используют видео или аудио-звонки от имени известных людей, начальников или родственников, заставляя людей отдавать свои деньги.

Фото: Freepik

«Жертвы не могут отличить настоящее видео от поддельного. Многие из них вообще никогда не слышали про возможность подмены. Поэтому они верят, когда им звонит якобы начальник или известный политик, который говорит, что нужно поучаствовать в борьбе с врагом или в схеме развенчания мошенничества или преступников», — заявил Мясоедов. Видеозвонок, когда человек видит изображение собеседника, внушает доверие, поэтому добиться от жертвы передачи денег курьеру или перевода особого труда не доставляет.

Как распознать дипфейк?

Мясоедов отметил, что качество создания дипфейков за последние годы значительно выросло, поэтому неподготовленному человеку отличить подделку от реального видео практически невозможно.

Специалисты обращают внимание на искажение на границах силуэта человека и заднего фона. Также они могут отличать неестественность речи. Но когда пожилой человек получает такой звонок, то он из-за состояния аффекта может про все это забыть. Павел Мясоедов Директор компании «Интеллектуальный Резерв» и специалист по кибербезопасности

Он подчеркнул, что технологии создания дипфейков продолжают совершенствоваться и выдают все более реальные изображения и голоса, поэтому даже специалисты столкнулись со сложностями различия правды и лжи.

Насколько необходим закон за преступления с дипфейками?

Специалист по кибербезопасности поддержал принятие закона за преступления с использованием дипфейков. По словам Мясоедова, необходимо регламентировать наказание за использование современных технологий злоумышленниками.

«Нужно, чтобы они понимали, что использование подобной схемы чревато очень серьезной ответственностью. Но здесь возникает вопрос поиска преступников, потому что в основном поддельные изображения и голоса используют в режиме онлайн без физического присутствия», — отметил собеседник.

Он добавил, что оперативные мероприятия по вычислению виртуальных злоумышленников сложные и длительные, но правоохранители находят таких людей. Нужна законодательная база, чтобы привлекать их к ответу, потому что сейчас никакого наказания за использование дипфейков нет.

Фото: Freepik

«Порог входа в индустрию создания дипфейков в последнее время уменьшился. Приложения стали проще, доступнее, я имею в виду программы, которые находятся в Dark Web, которыми пользуются преступники для создания поддельных видеороликов или аудиозаписей», — подчеркнул Мясоедов. По его словам, организаторы таких схем обмана сейчас ищут себе соучастников, которые станут разрабатывать новые подделки, поэтому потенциальное число преступников вырастет.

Наказание за дипфейки скажется на развитии технологий?

Корреляции между законом и развитием технологий нейросетей, искусственного интеллекта и машинного обучения эксперт по кибербезопасности не увидел. Он пояснил, что мошенники используют только то, что уже давно апробировано и работает для обычных людей. Поэтому наказание за преступления, совершенные с помощью современных технологий вполне оправдано. Тем более, что злоумышленники никак не помогают развитию индустрии.