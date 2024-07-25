«Много препонов». Появятся ли в айфонах RuStore и Mir Pay

Аналитик Мясоедов допустил появление RuStore и Mir Pay в гаджетах Apple

Фото: РИА «Новости»

Компания Apple категорически не хочет терять российский рынок, поэтому ей придется пойти на уступки регуляторов, настаивающих на доступе пользователей к ряду отечественных приложений. Об этом 360.ru рассказал специалист по кибербезопасности Павел Мясоедов.

Apple не дает устанавливать Mir Pay

Он объяснил, что российское правительство утвердило перечень программ, обязательных для предустановки в 2025 году на смартфоны. По его словам, это нововведение затрагивает всех пользователей, купивших гаджеты.

«Это касается простых смертных и обычных людей», — отметил специалист.

Мясоедов подчеркнул, что при первичной настройке на экране девайсов всплывает окно, где пользователю предлагается установить все отечественные ПО из списка. Нюанс заключается в том, что перечень расширили, и теперь в нем находится Mir Pay — российский аналог заблокированного в стране по политическим соображениям ApplePay.

«Здесь речь идет о том, что сейчас там появятся еще несколько приложений, которые в текущем статусе идут против правил, которые есть у „яблочной“ компании <…> Пока это формально связано с Visa и Mastercard, но в данном случае они должны одобрить использование карты „Мир“», — подчеркнул он.

Фото: Unsplash

Придется пойти навстречу России

Эксперт напомнил, что Apple дает пользователям возможность скачивать приложения только из одного магазина — их собственного. Несмотря на это, после давления европейских антимонопольных регуляторов компании пришлось пойти на уступки и разрешить европейцам устанавливать в айфонах несколько аналогов сервиса AppStore.

«Пока там тоже большое количество дополнительных препонов. <…> Все равно они получают некий доход с этих приложений, то есть там и коммерческая составляющая есть, и политическая», — добавил Мясоедов.

Он высказал мнение, что в конечном итоге Apple придется пойти навстречу российским регуляторам.

«RuStore идет вразрез с их изначальной политикой, но в Европе они уже уступили. Поэтому, по логике, они должны уступить и в России. Тем более, последние годы показывают, что Apple всячески пытается лавировать и борется за сохранение российского рынка», — заключил он.

Эксперт также указал, что компания находится под давлением каких-то американских регуляторов, поэтому не может сразу открыть россиянам доступ к Mir Pay и RuStore

«И есть ощущение, что [если] бы были у них возможности, не было бы на них политического давления из США — они бы и открыли и все магазины, и все сделали», — подытожил он.

Ранее основатель Tesla и SpaceX Илон Маск предложил запретить использовать устройства Apple в своих компаниях. Бизнесмен назвал работающие в новых гаджетах технологии искусственного интеллекта «жуткой шпионской программой».

«Много препонов». Появятся ли в айфонах RuStore и Mir Pay

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