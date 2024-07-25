«Много препонов». Появятся ли в айфонах RuStore и Mir Pay

Компания Apple категорически не хочет терять российский рынок, поэтому ей придется пойти на уступки регуляторов, настаивающих на доступе пользователей к ряду отечественных приложений. Об этом 360.ru рассказал специалист по кибербезопасности Павел Мясоедов.

«Здесь речь идет о том, что сейчас там появятся еще несколько приложений, которые в текущем статусе идут против правил, которые есть у „яблочной“ компании <…> Пока это формально связано с Visa и Mastercard, но в данном случае они должны одобрить использование карты „Мир“», — подчеркнул он.

Мясоедов подчеркнул, что при первичной настройке на экране девайсов всплывает окно, где пользователю предлагается установить все отечественные ПО из списка. Нюанс заключается в том, что перечень расширили, и теперь в нем находится Mir Pay — российский аналог заблокированного в стране по политическим соображениям ApplePay.

Он объяснил, что российское правительство утвердило перечень программ, обязательных для предустановки в 2025 году на смартфоны. По его словам, это нововведение затрагивает всех пользователей, купивших гаджеты.

Придется пойти навстречу России

Эксперт напомнил, что Apple дает пользователям возможность скачивать приложения только из одного магазина — их собственного. Несмотря на это, после давления европейских антимонопольных регуляторов компании пришлось пойти на уступки и разрешить европейцам устанавливать в айфонах несколько аналогов сервиса AppStore.

«Пока там тоже большое количество дополнительных препонов. <…> Все равно они получают некий доход с этих приложений, то есть там и коммерческая составляющая есть, и политическая», — добавил Мясоедов.

Он высказал мнение, что в конечном итоге Apple придется пойти навстречу российским регуляторам.

«RuStore идет вразрез с их изначальной политикой, но в Европе они уже уступили. Поэтому, по логике, они должны уступить и в России. Тем более, последние годы показывают, что Apple всячески пытается лавировать и борется за сохранение российского рынка», — заключил он.

Эксперт также указал, что компания находится под давлением каких-то американских регуляторов, поэтому не может сразу открыть россиянам доступ к Mir Pay и RuStore

«И есть ощущение, что [если] бы были у них возможности, не было бы на них политического давления из США — они бы и открыли и все магазины, и все сделали», — подытожил он.

Ранее основатель Tesla и SpaceX Илон Маск предложил запретить использовать устройства Apple в своих компаниях. Бизнесмен назвал работающие в новых гаджетах технологии искусственного интеллекта «жуткой шпионской программой».