Ликсутов рассказал об открытии центра микрофлюидных технологий в Москве

Нефтехимический холдинг «Титан» расширяет производство в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Благодаря этому значительно сокращается расход реагентов, а точность самих реакций повышается. По сравнению с традиционными производствами микрофлюидные требуют меньших капитальных затрат.

Суть микрофлюидных технологий заключается в работе с микроскопическими объемами жидкостей и отдельными живыми клетками. Реакции происходят в миниатюрных герметичных чипах, что исключает смешивание с посторонними веществами.

В качестве примеров продукции, которую можно выпускать на таком оборудовании, Ликсутов привел фармацевтические субстанции, косметику и средства для защиты растений.

«В столице открылся Центр микрофлюидных технологий, где наладят выпуск оборудования для изготовления продуктов мало- и среднетоннажной химии», — заявил он.

«Ежегодно в новом Центре планируют выпускать высокотехнологичное оборудование — свыше 250 насосов, до 1,8 тысячи комплектов микрофлюидных смесителей и фитингов и до 360 трубчатых реакторов», — заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Председатель совета директоров группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский добавил, что открытие этого предприятия создаст целую новую отрасль в промышленности страны.

«Мы получаем высокое качество продукции при относительно низкой себестоимости, а также безопасность, экологичность и энергоэффективность производственного процесса», — подчеркнул он.

Глава департамента химической промышленности Минпромторга Артур Смирнов назвал открытие предприятия серьезным инновационным прорывом. По его словам, новые технологии необходимы, чтобы обеспечить лидерство России.

«Сейчас отечественному химпрому как никогда нужны новые драйверы роста и технологические решения», — отметил Смирнов.