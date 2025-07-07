Сегодня 10:24 Ликсутов: Москва представила передовые разработки в медицине на выставке «Иннопром» 0 0 0 Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Технологии

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Передовые разработки в области медицины представили восемь столичных компаний на мультимедийном стенде российской столицы на 15-й Международной промышленной выставке «Иннопром-2025» в Екатеринбурге. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов заметил, что город всегда вносил большой вклад в развитие медицинской промышленности России.

Он добавил, что представленные на выставке образцы компаний представляют собой передовые разработки и свидетельствуют о технологическом прогрессе индустриального сектора. «По поручению Сергея Собянина город активно стимулирует развитие предприятий фармацевтической и медицинской промышленности, предлагая набор эффективных инструментов поддержки. Благодаря этому растет выпуск критически значимой продукции: по результатам января — мая 2025 года объем производства медицинских изделий и оборудования увеличился на 6%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — заявил Ликсутов.

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 1/4 Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 2/4 Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 3/4 Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 4/4

Москва помогает компаниям найти площадку для размещения производства и его быстрого запуска, а также с привлечением инвесторов, закупкой оборудования и выходом на экспортные рынки.

Партнерство с городом способствует развитию высоких технологий в отрасли и широкому вовлечению научных коллективов в процесс разработки инновационных решений. Максим Ликсутов заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности

Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов заявил, что столица — лидер по объему выпуска медицинских изделий и оборудования для больниц и поликлиник. «Только за последние пять лет объем производства такой продукции вырос более чем в 3,4 раза», — подчеркнул он.

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» — компания «Моторика» представила на «Иннопром — 2025» бионические протез. Они работают при помощи специальных миодатчиков, считывающих сигналы, которые посылают оставшиеся мышцы рук.

Компания «Конмет» привезла на выставку имплантируемые изделия для стабилизации позвоночника, передовую систему для коррекции сколиоза, дентальные имплантаты и изделия для остеосинтеза и замещения дефектов, применяемые в черепно-челюстно-лицевой хирургии, онкологии и травматологии-ортопедии. Продукция компании включает как серийные, так и индивидуальные имплантаты, разработанные специально под пациента. Все они производятся с использование аддитивных технологий. Завод «Ритм» представил высокотехнологичные слуховые аппараты с широкими возможностями, синхронизацией устройств и многоканальным адаптивным шумоподавлением. А также привез бесканальные и полностью автоматические слуховые аппараты с индивидуальной настройки и натуральным качеством звучания для людей со сложными потерями слуха.