Как защитить себя от мошенников, использующих тему ПДД? Ответ эксперта по безопасности ИБ-эксперт Мясоедов призвал ставить антивирусы, чтобы не стать жертвой мошенника

Технологии

Штрафы

Мессенджеры

Искусственный интеллект

ПДД

Россия

Аферисты

Мошенники начали использовать тему нарушений ПДД для обмана своих жертв. Аферисты знают, что письма от ГАИ редко игнорируют. Люди открывают такие сообщения из любопытства или чтобы убедиться, что нарушений не было. Не подозревая обмана, они передают злоумышленникам свои личные данные.

Эксперт по информационной безопасности, директор и партнер ИТ-Резерв Павел Мясоедов в беседе с 360.ru отметил, что сейчас аферисты активно используют новые технологии. «Если раньше преступники ориентировались на информационный фон и сами анализировали, что происходит, то сейчас за них это все чаще делают ИИ», — объяснил он. Они используют искусственный интеллект для анализа объема рассылаемой информации и получают рекомендации, как действовать, благодаря правильно сформулированным запросам.

Информирование о штрафах ПДД периодически приходит через push-уведомления, все реже через смс. Павел Мясоедов эксперт по информационной безопасности, директор и партнер ИТ-Резерв

Пользователь не всегда может отличить пуши от обычных сообщений, поэтому, когда он видит перед собой информационное окно с упоминанием событий из его жизни, он начинает верить в его достоверность. При этом человек не задумывается о том, откуда пришло сообщение и насколько оно соответствует действительности.

Эсэмэску можно отправить с какого-то другого номера, сообщение — в каком-нибудь запрещенном или заблокированном на территории России мессенджере. Павел Мясоедов эксперт по информационной безопасности, директор и партнер ИТ-Резерв

Злоумышленники этим пользуются. Люди не проверяют источник информации. В результате они переходят по фишинговой ссылке, вводят свои данные на сайте, который выглядит как официальный, и становятся жертвами мошенничества.

Фото: Московский метрополитен / Медиасток.рф

Как защитить себя от мошенников? Автономная мера защиты — установка специализированного антивирусного ПО. Оно не только борется с вирусами, но и выполняет другие важные функции. «Если это хороший, качественный продукт, он будет бороться, в том числе, и с фишинговыми ссылками: просто не будет давать их открывать, либо будет как-то дополнительно информировать пользователя», — пояснил эксперт. Также Мясоедов посоветовал пользователям проверять источники рассылок и читать в СМИ новости о новых мошеннических схемах. «Если человек находится в информационном поле, он будет осведомлен, а значит, вооружен», — добавил он.