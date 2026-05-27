Сегодня 04:52 Люди – дешевле? ИИ сдает позиции из-за дороговизны: откажется ли бизнес от нейросетей полностью HR-эксперт Мурадян: ИИ — это дорого, но полностью от него не откажутся 0 0 0 Фото: Oliver Berg/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

Искусственный интеллект, который на волне хайпа внедряли повсеместно, внезапно оказался не таким уж выгодным. Экономия оказалась неэкономной, крупные компании стали повально отказываться от нейросетей, потому что люди — дешевле. Отнимет ли ИИ работу у человека и как можно использовать нейросеть, чтобы не разориться, — в материале 360.ru.

Люди — дешевле Когда началась волна внедрения ИИ во все сферы жизни, люди испугались, что из-за нейросетей потеряют работу и доход. Однако, когда схлынула первая эйфория от высоких технологий, работодатели осознали, что ИИ — это не так уж и дешево. И начался откат. Однако HR-эксперт, руководитель школы развития карьеры, член экспертного совета комитета Госдумы по молодежной политике Гарри Мурадян в беседе с 360.ru заявил, что полного отказа от искусственного интеллекта не будет. «Мы наблюдаем период охлаждения после некого хайпа. Компании переходят от идеи заменить полностью людей на ИИ к формату: „А как ИИ может повысить КПД сотрудника?“ <…> Причем надо понимать, что любое внедрение ИИ дает эффект через два-три года. ИИ не может автоматизировать процесс полностью, он может автоматизировать только определенные задачи», — заявил Мурадян.

Эксперт подчеркнул, что внедрение ИИ в работу обходится дорого, ведь мало прийти и рассказать, как он работает, нужно показать, внедрить, провести работу с командой. К тому же стоит учитывать российские реалии, когда на предприятиях задействованы сотрудники разных возрастов, в том числе весьма преклонных. С их обучением могут возникнуть проблемы. Мурадян отметил, что даже если заменить искусственным интеллектом весь процесс, то на выходе итог все равно будет принимать человек, и решение тоже будет за ним. Соответственно, его тоже нужно учить взаимодействовать с нейросетью. «А это дорого. Дешевле взять офисных специалистов, которых сейчас на рынке очень много», — отметил HR-эксперт. Полезный навык Однако совсем отказываться от ИИ компании не спешат. Искусственному интеллекту поручают отдельные процессы, которые требуют кропотливого труда, например, сбор информации. В этом случае нейросеть может заменить целый штат сотрудников. «Людей на роботов не заменят, скорее сделают таких бионических людей, которые работают намного эффективнее, которые груз поднимают намного эффективнее, которые готовы бежать намного эффективнее. Да, такой повальный тренд сейчас в России есть», — отметил Мурадян.

По словам эксперта, внедрять ИИ для выполнения всего процесса — очень дорого и неэффективно. Но есть и еще одна проблема. «Отрасли критической инфраструктуры — там нельзя просто так внедрять зарубежные ИИ, то есть надо ориентироваться только на российские, не выпускать информацию из российского контура, а это та еще задача», — пояснил эксперт. Мурадян подчеркнул, что умение работать с нейросетями станет большим плюсом при поиске работы. Умение писать правильные запросы, как для текстовых, так и для графических ИИ, — это одно из самых востребованных требований. «Это вот если представить, что мы находимся в 1994–1995 годах. Вот это то же самое, что уметь пользоваться Microsoft Excel. Такой же необходимый навык», — отметил собеседник 360.ru.

И этому навыку можно научиться, причем даже в преклонном возрасте. «На самом деле это небольшая надстройка, недели достаточно, чтобы полностью освоить этот промпт-инжиниринг и то, как общаться с ИИ. То есть простыми словами, как правильно написать задачу так, чтобы искусственный интеллект тебя понял и ответил то, что ты хочешь. Это несложно», — заявил Мурадян. Для этого потребуется около недели и немного желания, добавил Мурадян.