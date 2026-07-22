Сегодня 04:10 «Игра в „хлопни по таракану“». Российский футуролог объяснил угрозу нейросетей Футуролог Медведев: ИИ довел современное медиапространство до тотального абсурда Эксклюзив

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YouTube начал активно бороться с однотипным ИИ-мусором. Нейрослоп вытягивает рекламные бюджеты, платформы переполнены низкокачественным контентом. О том, что будет происходить с медиапространством дальше ведущей 360.ru Регине Понамаревой рассказал прикладной футуролог, сооснователь Российского трансгуманистического движения и инновационный предприниматель Данила Медведев.

Футуролог отметил, что долгосрочные прогнозы сегодня давать сложно. Попытки платформ бороться с низкопробным контентом специалист сравнил с «игрой в хлопни по таракану» — реакция следует лишь точечно и в ответ на громкие скандалы. Однако на фоне этого разворачиваются другие масштабные процессы. Работники Hyundai выходят на забастовки из-за угрозы замены роботами, кинематографисты вынуждены оправдываться перед публикой за использование ИИ. «Энди Серкис снял новый фильм про Голлума. Это волнует всех, и поэтому на это реагируют платформы. Но что они будут делать дальше? Если выяснится, что для хостингов это выгодно. Или политические задачи подобный контент решает — его вернут обратно», — предположил Медведев. По мнению футуролога, проблема низкокачественных видеороликов возникла задолго до нейросетей. Просто раньше для таких съемок задействовали живых артистов.

Нам скорее нужно думать, что вообще происходит с медиа. Здесь проблема в том, что ТикТок, рилсы, шортсы — они токсичны. Независимо от того, кто их снял, искусственный интеллект или инфлюенсер. Данила Медведев

Будут ли другие площадки запрещать ИИ-контент? По мнению футуролога, регулировать появление нейрослопа начнут понемногу все игроки рынка. В том числе и из-за жесткого регулирования в ЕС и Китае. Однако эта деятельность останется бессистемной — поскольку никто пока не знает, что с таким контентом делать в принципе.

Фото: Oliver Berg/dpa / www.globallookpress.com

«Никто не понимает, где искусственный интеллект приносит больше всего вреда. Моя личная позиция — генеративный ИИ вообще не нужен. Но не думаю, что кто-то сейчас всерьез готов с ним бороться», — пояснил трансгуманист. Медведев также счел, что вопрос заработка на платформах вторичен по сравнению с катастрофической утратой смыслов в современной культуре. «Важно, есть ли вообще на YouTube или на других платформах, на ВК видео, есть ли что-то, вышедшее за последний месяц, что реально важно. Важно, как произведения Пушкина, Карла Маркса. Есть ли что-то, что не контент? Меня больше волнует этот вопрос», — заявил Медведев. Чем опасен нейросетевой контент Современную погоню молодежи за карьерой блогера футуролог сравнил с реалиями России 1990-х годов.