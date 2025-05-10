10 мая 2025 19:48 Игра на чувствах. Соцсети подсунут рекламу, даже когда ты спишь Эксперт Старостина: соцсети научились анализировать шаблоны поведения 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Популярные соцсети научились играть на психологическом состоянии пользователей для подбора контекстной рекламы. Алгоритмы стали распознавать моменты неуверенности, чтобы в ту же минуту предложить к покупке товары, решающие проблему. Как обезопасить себя от манипуляций в Сети, разбирался 360.ru.

Эксплуатация эмоционального состояния людей Отслеживание активности пользователей в соцсетях давно перестало быть тайной, однако технологии развиваются, и у популярных платформ появляются новые возможности, которые порой могут шокировать. Некоторые из них раскрыла экс-глава Facebook* по международной политике Сара Уинн-Уильямс в книге Careless People. В марте 2025 года издание сняли с продажи — этого добилась компания Meta*, которая затеяла экстренное арбитражное разбирательство и одержала победу в суде, сообщил TechCrunch.

Фото: РИА «Новости»

Бывшая сотрудница соцсети утверждала, что Instagram* и Facebook* отслеживают моменты психологической уязвимости у пользователей и используют их в коммерческих целях. Например, если девушка удаляет селфи, ей покажут рекламу косметики или уходовых процедур. По словам Уинн-Уильямс, рекламодателям предоставили инструменты для таргетинга по тревожности, стрессу и самооценке. С их помощью производители самой разной продукции смогут зарабатывать, играя на эмоциональном состоянии людей, в том числе таких незащищенных групп, как молодые мамы. Появились слухи, что использовать научились даже гормональный фон женщин, данные о котором можно получить из приложений для отслеживания менструального цикла. Считается, что в период овуляции владелица смартфона будет более склонна к импульсивным покупкам, поэтому маркетплейсы начинают активнее атаковать предложениями со всевозможными акциями. Акушер-гинеколог Мария Милютина в беседе с 360.ru усомнилась в эффективности этого инструмента. «В целом гормоны влияют на наше состояние, однако говорить о том, что овуляция способствует импульсивным тратам, можно только с большой натяжкой. Это очень индивидуально. Кто-то, наоборот, во время ПМС бывает в плохом настроении и улучшает его покупками», — сказала врач.

Фото: Christoph Dernbach / www.globallookpress.com

Цифровой след остается в Сети Однако техническая возможность получить столь деликатные сведения в теории действительно есть, предупредил член совета Гильдии маркетологов Николай Григорьев. По словам специалиста, отслеживаются абсолютно все действия человека в Сети. Этим занимаются в том числе и соцсети, хоть периодически и отрицают подобное.

Мы оставляем так называемый цифровой след. Точно скажу, что в открытом доступе данных нет, однако остается вопрос о том, куда информация утекает. Николай Григорьев маркетолог

По словам эксперта, продвинутые системы искусственного интеллекта на сегодняшний день прекрасно приспособлены к тому, чтобы собирать и анализировать большие данные о совершенно разных социальных группах, будь то юные девушки, молодые мамы или пожилые мужчины. «Мы сами рассказываем приложениям, какую пищу покупаем, сколько шагов делаем, какие лекарства заказываем в аптеке и даже сколько спим. Да, официально эти данные защищены, но мы их уже отдали, и они лежат где-то в облачных хранилищах», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Обезопасить личную информацию на все 100% возможно только при условии полного отказа от гаджетов, которое практически невозможно в сегодняшнем мире, добавил Григорьев. Тему защиты личных данных он назвал одной из самых острых в современности.

Какие действия в Сети отслеживают По словам руководителя кафедры информационной безопасности и системного администрирования IThub Сollege Екатерины Старостиной, отслеживается практически любая активность в Сети: лайки, комментарии, время пребывания на странице, переходы между разделами, заполнение анкет, геолокация, история покупок, реакции на контент и даже паузы при просмотре видео. Соцсети научились анализировать шаблоны поведения — например, удаление фотографий, частоту смены аватарки, эмоциональные ключи в текстах. Это позволяет прогнозировать потребности и уязвимости пользователя при подборе персонализированной рекламы. У российского сегмента есть свои особенности. Во-первых, это нормативная база: закон о персональных данных требует хранить информацию на серверах в России, но это не исключает их передачи иностранным компаниям через партнерские схемы. Во-вторых, культурный контекст: реклама чаще эксплуатирует темы семьи, традиционных ценностей, внешности. Третьим фактором стала популярность локальных платформ, таких как VK и «Одноклассники», где алгоритмы адаптированы под специфику аудитории.

Фото: РИА «Новости»

Старостина также подтвердила гипотезу о сборе сведений приложениями для отслеживания менструального цикла, однако опровергла возможность влиять с их помощью на потенциальных покупательниц. «Женщины являются ключевой аудиторией для рекламы, но стереотип об их эмоциональной нестабильности — не более чем упрощение. Алгоритмы скорее реагируют на изменения в поведении, а не на фазы цикла», — отметила эксперт.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Как защитить личные данные в Интернете По словам Старостиной, полная защита данных в нынешних реалиях невозможна, однако минимизация цифрового следа позволит снизить риск манипуляций. Для этого необходимо совершить ряд несложных действий. Отключите персонализированную рекламу в настройках соцсетей. На российских платформах это можно сделать через разделы настроек конфиденциальности.

Используйте блокировку трекеров. Расширения устанавливаются в браузер: uBlock Origin (блокировка рекламы) или Privacy Badger (защита от отслеживания).

Очищайте cookies и выбирайте поисковики с шифрованием . Например, к таковым относится DuckDuckGo. У Яндекс-браузера предусмотрен режим «Без отслеживания».

Применяйте принципы цифровой гигиены : не публикуйте важные данные, откажитесь от приложений с сомнительной политикой конфиденциальности, используйте одноразовые псевдонимы для регистраций

Не забывайте о правовых инструментах. В России можно подать запрос на удаление данных через Роскомнадзор согласно 21-й статье Федерального закона «О персональных данных». «Пользуйтесь с умом технологиями: в эпоху алгоритмов ваша внимательность — лучшая защита. Полезно обратить внимание на нейротренажеры, которые могут отлично прокачать и внимание, и критическое мышление», — заключила собеседница 360.ru. *Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.