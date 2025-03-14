14 марта 2025 20:52 Хотели сенсацию, но попали впросак. Apple внедрит в наушники синхронный перевод Техноблогер Петухов: Apple внедрит перевод в AirPods Pro третьего поколения 0 0 0 Фото: Robert Michael/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Беспроводные наушники AirPods научатся делать синхронный перевод речи на другие языки. Опция появится к концу года. Однако это не станет сенсацией, ведь конкуренты корпорации Apple давно сделали нечто подобное, сообщил 360.ru видео- и техноблогер Wylsacom Валентин Петухов.

Наушники-переводчик «Apple может внедрить эту функцию даже не в новые наушники, а в функции iOS 19, презентация которой состоится этим летом на конференции WWDC 2025 этим летом. Первыми новую операционную систему получат разработчики и впоследствии она придет уже к пользователям в конце года», — предположил он. Производительности iPhone, вышедших в последние годы, достаточно для того, чтобы реализовать технологию перевода непосредственно на устройстве, сказал Петухов. Это технически важно для скорости обработки входного сигнала, быстрого, плавного и бесшовного перевода.

Поэтому интересно будет посмотреть, что же это будет такое, но пока, честно говоря, веры какой-то прям большой нет. Валентин Петухов

Никаких интересных инноваций с точки зрения новизны, по словам Петухова, американцы не представят. В наушниках конкурентов синхронный перевод есть уже не первый год. Например, нечто подобное показал Google в Pixel Buds и многие стартапы. Собеседник 360.ru сообщил, что внедрение этой технологии оказалось не таким быстрым и дешевым. В чем особенность AirPods с переводом «Возможно, здесь Apple могла бы показать то, как это вообще должно быть реализовано», — сказал он. Петухов напомнил, что именно AirPods открыли сегмент True Wireless наушников с кейсами. До их появления таких не существовало в принципе, хотя сами по себе беспроводные наушники уже использовались. Он допустил, что нечто подобное произойдет и в этом случае.

Фото: Elisa Schu/dpa / www.globallookpress.com

«Компания вышла на тот рынок, где уже было и много игроков, и, казалось бы, ничего нового предложить не получится, но вот такое простое решение оказалось очень востребованным. Есть ощущение, что с технологией перевода будет что-то возможно в этом ключе», — сказал он. Почему Apple отстал от конкурентов Apple это не та компания, которая славится скоростью внедрения таких многоязычных функций, заявил блогер. Целесообразней, по мнению Петухова, было бы реализовать уже вышедшие функции на языках рынков, где представлена «яблочная» продукция, и только потом двигаться в сторону перевода.

Дело в том, что у Apple вообще со всем, что касается мультиязычности, сейчас страшная беда. Платформу искусственного интеллекта Apple Intelligent запустили только в США, сейчас он появится худо-бедно еще в нескольких регионах. Но в целом, там, где у конкурентов нейросети и искусственный интеллект-ассистенты работают и на русском, и на многих других языках, у Apple пока только английский. Валентин Петухов

В случае с переводом важно понять, выйдет новое устройство с поддержкой подобного решения или Apple распространит его на предыдущие поколения наушников AirPods, сказал Петухов. Он предположил, что это станет главной особенностью AirPods Pro третьего поколения, которая ожидается довольно давно. «Были случаи, что там появятся датчики сердечного ритма, пульса. Но все это было реализовано в недавно анонсированных и представленных наушниках Beats. Поэтому я так понимаю, что функцию спорта и все, что касается сенсоров, пока реализовали в наушниках Beats, а вот именно какие-то интересные нейрофункции отдали как раз в AirPods», — сказал он. Однако в целом к синхронному переводу через AirPods блогер отнесся скептически. Он надеется, что компания покажет действительно что-то новое и интересное.