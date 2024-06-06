Холдинг Т1 поделился на ПМЭФ прогнозами развития IT-рынка

Петербургский международный экономический форум является знаковым мероприятием, которое выступает в качестве драйвера развития технологий. Об этом на полях ПМЭФ в своем интервью для 360.ru рассказал первый заместитель генерального директора Холдинга Т1 Дмитрий Харитонов.

«Технологии давно стали невидимыми — они сопровождают нас практически всегда, при этом остаются за кадром. Возьмем, к примеру, импортозамещение, когда крупнейшие игроки совершенно незаметно и безболезненно для пользователей переходят на отечественное ПО, при этом улучшая и расширяя функциональность решений. Развитие сервисов и IT-продуктов сейчас происходит непрерывно и бесшовно», — рассказал первый замгендиректора Т1.

Важной темой беседы стало проникновение технологий в повседневность. Эксперт отметил, что многие их них незаметно меняют жизнь людей и делают ее более комфортной.

Он подчеркнул, что главная цель компании на ПМЭФ — развитие бизнеса: площадка традиционно собирает представителей всех крупных организаций страны в одном месте, что позволяет обсудить вместе важные вопросы и скорректировать стратегии, если это необходимо.

Информационная безопасность — ключевой вопрос

Эксперт уделил внимание безопасности, назвал ее ключевым фактором удержания клиентов и напомнил, что утечки данных могут приводить к нежелательным последствиям, поэтому вопрос защиты стоит достаточно остро.

Дмитрий поделился опытом, холдинг обеспечивает безопасность сразу в нескольких направлениях: создание ИТ-среды для безопасной разработки, защита чувствительных данных, обнаружение уязвимостей ИТ-инфраструктуры.

Например, он рассказал о том, что Т1 работает над проектами, связанными с ИИ, при этом обеспечивающими защиту информации: в одном из решений для финансовой сферы«Криптоанклав» искусственный интеллект анализирует различные паттерны поведения и отслеживает нетипичные и опасные действия для дальнейшей блокировки. Он подчеркнул, что отличительной чертой здесь является полное обезличивание чувствительных данных, что гарантирует дополнительную конфиденциальность.

IT-рынок растет

В процессе беседы Дмитрий Харитонов рассказал о развитии рынка.

«Объем перехода на отечественные решения растет, и я не сомневаюсь, что намеченные планы по переходу на российское ПО будут достигнуты. В IT-проектах заняты порядка миллиона людей, а индустрия растет более чем на 10% в год, это создает новые рабочие места и указывает на ускорение цифровизации», — подчеркнул он.

Он подтвердил, что в отрасли продолжает ощущаться недостаток ИТ-кадров и рассказал о подходах Холдинга Т1 к решению проблемы. Чтобы справиться с дефицитом специалистов, T1 самостоятельно готовит кадры и сотрудничает с государством в разных федеральных и региональных проектах для создания новых рабочих мест: работает с вузами для совместного развития специалистов, а также поддерживает государственные инициативы в этом направлении.

Кроме того, в этом году холдинг объявил о создании нового направления, в котором была объединена экспертиза IT-холдинга, связанная с проектами на базе ИИ — Т1 Искусственный интеллект.

Холдинг планирует развивать работу по построению хранилищ данных, созданию инструментов для работы с ними.