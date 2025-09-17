Фейк: МАХ разработали для создания «цифрового концлагеря» в России

В Сети стали распространять информацию о том, что мессенджер МАХ — часть плана по созданию глобального «цифрового концлагеря». Ничего общего с действительностью эти данные не имеют.

Фейк

Некоторые Telegram-каналы начали публиковать посты о том, что мессенджер МАХ якобы разработали для присоединения России к глобальному «цифровому концлагерю».

В сообщениях указали, что в сентябре 2024 года в Нью-Йорке на «Саммите будущего» 193 страны — члена ООН приняли Глобальный цифровой договор. Этот документ подразумевает в том числе развертывание устойчивой цифровой инфраструктуры, разработку национальных стратегий цифровых навыков и повышение доступности технологий.

В публикациях добавили, что после принятия этого в мире вдруг подозрительно активно начали разрабатывать национальные мессенджеры и системы цифровой идентификации — Digital ID. В постах назвали документ с «Саммита будущего» легализацией стратегии по внедрению Цифровой Публичной Инфраструктуры (DPI),

По мнению авторов сообщений, проект давно курируют Всемирный банк и Фонд Била Гейтса, а его истинной целью является создание единой системы контроля.

В Telegram-каналах также задались вопросом, почему в России тоже внедряют национальный мессенджер MAX с цифровым ID, хотя страна не стала подписывать договор.

Правда

На самом деле мессенджер МAX разработали, чтобы защитить национальный суверенитет и избежать усиления роли негосударственных участников в управлении через интернет.

Одной из причин создания сервиса также стала активизация мошенников, которые использовали иностранные платформы для обмана россиян. В Общественной палате зарубежные сервисы назвали кормушкой для аферистов. По данным РИА «Новости, только за первые пять месяцев этого года злоумышленники похитили у россиян порядка 85 миллиардов рублей.

В Telegram-каналах, предупреждающих о «цифровом концлагере», предостерегают от использования цифровыми ID, но в случае с МAX эта опция необязательна. Пользователь сам решает, как ему удобнее работать с документами: в традиционном или электронном формате.

Информация о том, что Россия не присоединилась к Глобальному цифровому договору, является достоверной, сообщил РБК. Во время саммита приняли три соглашения, объединенных в общий документ, — Пакт во имя будущего.

Всего за него проголосовали 143 страны. Еще 15 воздержались, а семь выступили против. Этими государствами были Россия, Белоруссия, Иран, КНДР, Никарагуа, Сирия и Судан. Они предложили поправку с пожеланием включить в пакт еще один пункт, по которому ООН не будет вмешиваться во внутренние дела стран.

В этом контексте генсекретарь должен был провести оценку организации, ее фондов и программ на предмет того, насколько они выполняют это обязательство и не происходит ли «дублирования усилий». В итоге предложение не приняли.

Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин заявлял, что согласовать документ не удалось — межправительственных переговоров о нем не было, и «текст не поддержали целый ряд делегаций».

«Не было ни одного, ни одного заседания, где делегации собрались бы за одним столом и вели переговоры по тексту проекта по разделам и параграфам. Координаторы подготовки текста с самого начала включали в него то, что им диктовали в основном западные страны», — подчеркнул дипломат.

Вершинин уточнил, что пакт не является документом, автоматически создающим новые мандаты и обязательства для государств-членов. По мнению дипломата, он, по сути, оказался размытой декларацией.