28 апреля 2025 09:09 Екатеринбуржцы начали «терять» своих детей из-за сбоев GPS E1.RU: екатеринбуржцы не могут следить за своими детьми из-за сбоев GPS 0 0 0 Фото: Jean Marc Quinet/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com Технологии

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Екатеринбуржцы столкнулись с проблемой: их дети «теряются» в приложениях для отслеживания геолокации. Следить за школьниками стало трудно из-за сбоев GPS, сообщило E1.RU. Особенно это касается жителей районов рядом с аэропортом Кольцово.

«Мы живем в Арамиле. Дочь дома, а геолокация в приложении постоянно перескакивает, как будто она в районе трассы. И постоянно так. Навигатор тоже глючит, в Екатеринбурге в том числе», — рассказала София. Другие родители, которые следят за своими детьми в приложениях, также сообщили о сбоях. По их словам, из-за работы глушилок сервисы показывают неправильную геолокацию. Одна из местных жительниц рассказала, что у ее дочери установлены два разных приложения, и оба работают неправильно.

«Дочка была в школе в районе Южного автовокзала, а оба приложения сходили с ума и показывали ребенка в какой-то лесополосе у речки за Первоуральском. И так все время, пока она не вышла за пределы школы», — сообщила Лика.

Фото: Ruslan Yarocky/URA.RU / www.globallookpress.com

Почему местоположение ребенка отображается неверно Бренд-директор сервиса Роман Епишин «Где мои дети» пояснил E1.RU, что специалисты уже обратили внимание на проблему с «глушилками» после жалоб пользователей. С 2023 года увеличилось количество претензий к точности геолокации. «Как правило, нарушения бывают двух видов. Первое — множественные точки присутствия ребенка, хотя он находится на месте. Второе — маршрут в виде идеальных кругов на карте, будто по циркулю начерченных», — рассказал Роман Епишин.

Эксперт объяснил, что в приложении для отслеживания местоположения используют комбинацию технологий для определения точных координат. GPS-модуль обеспечивает точные данные с погрешностью всего в несколько метров.

Фото: Str/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Однако в местах с ограниченным приемом спутникового сигнала (в зданиях, на улицах с плотной застройкой) система использует доступные Wi-Fi-точки для получения дополнительной информации о местоположении. Сигналы мобильной сети, хотя и обладают наименьшей точностью, служат дополнительным ориентиром и позволяют сохранять местоположение в тех местах, где другие каналы недоступны. «Глушилки» создают помехи на частотах, которые используют для передачи данных между устройствами и спутниками GPS. Ранее IT-эксперт Николай Скаржинский рассказал, что магнитные бури могут стать причиной сбоев в работе GPS и радиооборудования, а также помех в электросетях.