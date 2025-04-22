IT-эксперт Скаржинский предупредил о сбоях в работе GPS из-за магнитных бурь

Генеральный директор компании — разработчика компьютерного программного обеспечения Николай Скаржинский рассказал NEWS.ru, что магнитные бури могут стать причиной сбоев в работе GPS и радиооборудования, а также помех в электросетях.
Он подчеркнул, что для большинства людей эти явления не представляют серьезной угрозы, так как современные технологии и системы защищены от подобных воздействий.
Скаржинский пояснил: «При соблюдении стандартных мер предосторожности магнитные бури не несут большой опасности».
Ученые из Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики предупредили, что россиян в конце апреля ожидают несколько магнитных бурь.
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