Сегодня 15:30 Еще один? Что известно об аналоге YouTube от «Яндекса» Digital-эксперт Городничий рассказал, что нужно для запуска аналога YouTube 5 0 0 Фото: Unsplash Эксклюзив

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В конце июня в России может появиться новый аналог YouTube. На этот раз видеохостинг создаст «Яндекс». Что нужно для успешного запуска проекта, сможет ли он достичь уровня популярности YouTube, каковы перспективы RuTube и «VK Видео» — в материале 360.ru.

Что нового может предложить «Яндекс» Все, что сейчас может предложить любая русская площадка для конкурентоспособности на рынке, — это монетизация для авторов и СМИ, которая будет заметна и сыграет роль стимула. Второе — правильные алгоритмы выдачи контента, рассказал руководитель направления digital телеканала «360» Олег Городничий. «Действительно, аналоги YouTube уже существуют в России. Но можно ли честно сказать о том, что они стали достойной заменой? Наверное, пока нет, хотя верим, что так и будет. Сегодня алгоритмы выдачи не работают так же, как на YouTube. Однако просмотры и цифры несопоставимы с YouTube», — пояснил Городничий.

Заблокируют ли YouTube в России? Рано или поздно в России заблокируют YouTube, уверен Городничий. Когда это произойдет, пока не ясно, но такая мера необходима, чтобы трафик ушел на отечественные видеохостинги.

Пока в России есть YouTube, мы не сможет полноценно развивать наши площадки. Олег Городничий

Многие говорят, что «VK Видео» провалились, однако digital-эксперт не согласился с этим мнением. По словам Городничего, видеохостинг медленно развивается и постепенно собирает ядро своей аудитории. Невозможно за короткий период «перелить» многомиллиардную аудиторию из YouTube.

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Говорить о запрете YouTube стали с марта 2022 года. Примерно тогда в России заблокировали Instagram*. В октябре 2022-го к блокировке видеохостинга хотели привлечь Генпрокуратуру и Роскомнадзор. Впоследствии тему поднимали несколько раз в 2023 году, а недавно правительство заявило, что у властей нет планов по ограничению доступа к YouTube.

В настоящее время решения об ограничении доступа к видеохостингу YouTube не принимались. правительство России

Перспективы RuTube В России также работают видеохостинги NUUM от МТС, «VK Клипы» и «VK Видео», «Пикабу» и Rutube. Последний считается одним из самых популярных в стране после YouTube. Но почему сервис до сих пор не вышел на первое место?

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«RuTube завоевывает российскую аудиторию не так быстро, как хотелось бы некоторым, но он уже нашел своего пользователя. Площадка собирала бы больше просмотров, если бы команда активнее работала над алгоритмами выдачи, а не над интеграциями с блогерами и рекламными кампаниями. Это все прекрасно, но чтобы сервис набрал аудиторию, нужно в начале настроить алгоритмы», — объяснил Городничий. Он заверил, что команда отечественного видеохостинга справится с этой важной задачей.

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Что россияне думают о видеохостинге от «Яндекса»? 360.ru провел опрос среди подписчиков своего Telegram-канала. На вопрос «Сможет ли Россия догнать и перегнать YouTube?» 213 читателей уверенно ответили, что видеохостинг от «Яндекса» будет лучше. Еще 117 пользователей считают, что догнать иностранный сервис получится, но на это потребуется много времени. А 141 подписчик убежден в провале очередной российской разработки.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.