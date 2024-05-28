Власти не будут блокировать YouTube на территории России

ТАСС: правительство опровергло информацию о планах блокировки YouTube

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Правительство не принимало никаких решений касательно блокировки видеохостинга YouTube. Об этом сообщил ТАСС.

Планы об ограничении доступа к YouTube не стоят в повестке, указало правительство в ответе на вопросы депутатов Госдумы.

«В настоящее время решения об ограничении доступа к видеохостингу YouTube не принимались», — подчеркнули в кабмине.

В правительстве добавили, что сервис принадлежит компании Google, к которой в России применяются меры понуждения к исполнению требований законодательства.

Ранее видеохостинг не стал удалять со своей платформы более 60 тысяч противоправных материалов, несмотря на требования РКН. По итогам прошлого года, сумма штрафов компании Google составила порядка 4,61 миллиарда рублей.

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