Сегодня 18:51 Копия 12-го? Что известно о новом iPhone 16 Блогер Wylsacom: iPhone 16 будет интересен, если появится модель Ultra 0 0 0 Фото: Изображение нарисовано с помощью нейросети / Телеканал «360» Технологии

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Американская корпорация Apple готовит запуск новой линейки своего флагманского продукта — iPhone. В этом году выйдет уже 16-я версия гаджета. Как он будет выглядеть, когда стартуют продажи и по какой цене, выяснил 360.ru.

Когда запланировали релиз Обычно компания Apple проводит презентацию новых продуктов осенью, а точнее — в сентябре. Пока новостей об изменениях в графике не было, поэтому любители «яблочной» техники ожидают увидеть iPhone 16 в сентябре 2024 года. После премьеры в продажу поступят iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.

Дизайн iPhone 16 Инсайдеры говорят, что так как дизайн последних моделей iPhone не менялся несколько лет, то и свежая версия получит примерно такой же внешний вид: скругленные углы и плавный переход в заднюю панель. Камеры оснастят двойной вертикальной рамкой. Один из блогеров получил муляжи айфонов — их поставляют для изготовления чехлов и аксессуаров для гаджетов.

Камеры очень напоминают расположение объективов 12-х моделей и поколения X. Они будут крупнее, их оснастят 48-мегапиксельным сенсором с повышенной чувствительностью для съемок в темноте. Зум сделают пятикратным — такой был, например, у Apple 15 Pro Max. Линзы камер получат специальное покрытие для борьбы с бликами. По данным инсайдеров Ice Universe, рамка 16-го айфона уменьшится. Это сделает новую версию смартфона самой узкой, обогнав даже Samsung Galaxy S24. Телефон получит отдельную кнопку для спуска затвора камеры — скорее всего, она будет сенсорной. А вот рычажок беззвучного режима заменят на полноценную кнопку, которой могут добавить другие функции.

Кроме того, у новых айфонов появятся кнопки Action и Capture: Action — в стандартных моделях iPhone 16, а Capture — в Pro. Линейку iPhone 16 представят ​​в семи цветах: розовом, синем, желтом, зеленом, черном, белом и фиолетовом. У iPhone 16 Pro, помимо перечисленных расцветок, может появиться дополнительная — розовая. «Большого скачка в дизайне или отдельных элементах ждать не стоит. Но будут достаточно серьезные изменения в характеристиках», — рассказал 360.ru блогер Wylsacom (Валентин Петухов).

Характеристики iPhone 16 «Нас порадуют обновленными камерами, по слухам — 48-мегапиксельными. Может, будет что-то еще интересное. Например, отдельная кнопка для запуска камеры, потому что Apple давно продвигает свои гаджеты как устройства для профессионалов», — отметил Wylsacom. Разработчики боролись с проблемой перегрева предыдущих моделей. По слухам, айфон может получить новую тепловую конструкцию для рассеивания света. Прежние версии батарей гаджетов были медными, а 16-ю линейку сделают из графена, имеющего более высокую теплопроводность.

Фото: Silas Stein/dpa / Global Look Press

Уникальность этой модели может быть в так называемой удвоенной батарее. Она позволит иметь большую емкость аккумулятора, за счет чего устройство сможет держать заряд дольше обычного. Емкость аккумулятора составит: iPhone 16 — 3561 миллиампер-час вместо 3349;

iPhone 16 Plus — 4006 миллиампер-час вместо 4383;

iPhone 16 Pro — 3355 миллиампер-час вместо 3274

iPhone 16 Pro Max — 4676 миллиампер-час вместо 4422. Также разработчики решили проблему долгой зарядки смартфона. В этот раз новый процессор А18 Bionic может достаться не только профессиональным, но и базовым моделям.

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency / Global Look Press

Дисплеи не получат функцию Always On Display, когда время можно будет узнать даже на заблокированном устройстве. Кроме того, их создадут с помощью новой технологии microLED. Ранее все устройства оснащали OLED-дисплеями.

Цена iPhone 16 Опираясь на различные слухи, стоимость новых гаджетов может составить: iPhone 16 с 128 гигабайтами памяти — 999 долларов;

iPhone 16 Plus с 128 гигабайтами — 1199 долларов;

Phone 16 Pro с 128 гигабайтами — 1299 долларов;

iPhone 16 Pro Max с 128 гигабайтами — 1399 долларов.

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency / Global Look Press

Ждет ли iPhone 16 успех? Продажи некоторых продуктов Apple в начале 2024-го упали, однако айфонов это не коснулось. Из года в год их продолжают покупать, пусть и не так активно, как хотели бы инвесторы. iPhone остается самым популярным смартфоном в мире, подчеркнул блогер. «С учетом того, что многие не стали приобретать 15-ю модель, 16-я версия может стать лакомым кусочком для таких пользователей. Но я не думаю, что нужно ожидать взрывного интереса к iPhone 16, если только нас чем-то не удивят», — отметил Wylsacom. Например, последние несколько лет американская компания выпускает четыре новых устройства в линейке одного поколения: два базовых и два Pro. Если изобретут что-то среднее между ними, тогда, возможно, у потребителей появится интерес, предположил Петухов. По данным инсайдеров, такую модель действительно готовят — iPhone 16 Ultra, но подробностей о ее характеристиках пока нет.