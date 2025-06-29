Сегодня 18:46 Блокировка Telegram после запуска МАХ — не слухи? IT-эксперты раскрыли судьбу мессенджера IT- специалист Ситнов допустил возможность замедления Telegram в России 0 0 0 Фото: IMAGO/Rüdiger Wölk / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Telegram предупредили о более строгих санкциях после запуска национального мессенджера — указ о его создании подписал президент Владимир Путин. В Сети поползли слухи о возможном замедлении или блокировке Telegram, но часть пользователей считает, что ничего не выйдет — так было в 2017–2018 годах. Что будет с мессенджером после запуска отечественного ресурса — в материале 360.ru.

О применении более жестких санкций в отношении Telegram ранее заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. «Telegram не выполняет действующее законодательство в части локализации персональных данных, в части удаления запрещенного контента. Поэтому санкции к нему применяться будут. Наверняка более строгие, нежели сейчас», — сказал он. Но это не означает, что Telegram нужно «срочно запретить». «Приглашаем наших иностранных партнеров к сотрудничеству», — добавил он.

Фото: Мужчина слушает музыку в смартфоне / Медиасток.рф

Удастся ли замедлить или заблокировать Telegram В России действительно есть возможность блокировки или замедления Telegram благодаря блокам ТСПУ, рассказал 360.ru преподаватель программирования, IT- специалист Кирилл Ситнов. «ТСПУ — это блоки, которые устанавливаются в основном у провайдеров. Это технические средства контроля за интернет-трафиком. Они занимаются анализом трафика, который, в свою очередь, позволяет отфильтровывать и блокировать ненужный трафик. Примерно по такому же принципу у нас работает и YouTube», — объяснил Ситнов. Как только во время интернет-соединения появляются знакомые для фильтрации байты информации, начинает обрываться сам интернет-поток. «Это было хорошо заметно в первые недели, месяцы блокировки YouTube, когда пользователь, только включивший интернет, мог зайти на главную страницу сайта, но до загрузки самих роликов он уже дойти не мог. То есть он успевал прогрузить интерфейс, но как только начинает загрузка видео, сразу же все обрывается, потому что там были настройки именно на то, чтобы блокировать видеопоток», — рассказал эксперт.

Фото: Популярные мобильные приложения / Медиасток.рф

Если у Telegram получится вычленить тот байт информации, который будет выдавать подключение к мессенджеру, то на каком-то этапе работы его можно будет либо замелять, либо блокировать.

Здесь уже опять-таки все будет зависеть от того, насколько серьезным и необходимым будет блокировка Telegram, потому что блокировка серьезного интернет-ресурса предполагает, что блоки ТСПУ начинают анализировать трафик более глубоко. Чем глубже анализ интернет-трафика, тем дольше задержки между серверами и пользователями, которые непосредственно этот трафик ждут у себя на устройстве. Кирилл Ситнов IT- специалист

Ситнов также допустил, что функционал Telegram урежут, а не полностью заблокируют. «Переписываться, может быть, получится, а вот уже загрузка каких-нибудь роликов или сториз <… > будет либо замедляться, либо в какой-то степени даже блокироваться», — подчеркнул специалист.

Фото: Мобильные телефоны / Медиасток.рф

МАХ vs Telegram Через национальный мессенджер МАХ необходимо оказывать госуслуги и взаимодействовать с банками, сообщил 360.ru эксперт по кибербезопасности, юрист Алексей Курочкин. «МАХ — это хорошо и нужно, через него должны оказываться госуслуги и общение с банками. Но он не заменит коммерческие мессенджеры, так как они всегда будут более современные и технологичные. Если МАХ будет у них перенимать новые разработки и реализовывать у себя, то тогда МАХ станет более популярным», — сказал он. По его мнению, блокировка Telegram кого-то отпугнет, но пользователи будут сидеть там там через VPN.

Сейчас уже 70% людей пользователей используют VPN постоянно. А 40% уже привыкли, что ежемесячные платежи это: мобильная связь, домашний интернет и тариф VPN. Алексей Курочкин юрист

Ситнов в свою очередь считает, что национальный мессенджер вызовет недоверие у доли пользователей. «Почему? Что у компании „Яндекс“, что у компании „Сбер“, если посмотреть в интернете, достаточно много было информации по поводу утечки данных. Скорее всего, первое время сам по себе мессенджер МАХ не будет внушать себя глубокого доверия. Но, опять-таки, если вдруг варианты будут безальтернативны, то перейти со временем на него могут многие», — заявил специалист. Он привел в пример соцсеть «ВКонтакте». VK видео в какой степени стало альтернативой Instagram* и TikTok.

Тот же самый YouTube заменяется постепенно VK Видео. <…> Пути обхода для YouTube еще находятся, но те, кто менее технически подкован и не хочет заниматься постоянными обходами и всем остальным, потихонечку приноравливаются использовать VK Видео. У МАХ скорее всего, будет история схожая. Кирилл Ситнов IT- специалист

Эксперт по кибербезопасности Алексей Лукацкий задался вопросами безопасности национального мессенджера, который использует в том числе зарубежные библиотеки кодов. Однако в комментарии 360.ru специалист подчеркнул, что ссылался на сторонние исследования в своих постах. «Я пока не готов комментировать эту тему, потому что она требует определенного исследования, прежде чем давать какие-то более предметные комментарии, чем я написал. Потому что я, по сути, сослался на чужие исследования. Чтобы комментировать их, их надо более детально проверить», — объяснил Лукацкий.

Фото: Клавиатура для ноутбука / Медиасток.рф

Преимущества и недостатки MAX Мессенджер MAX очень далек от Telegram, и эту разницу ему пока не наверстать. Но в продвижении может помочь государство, заявил разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер. «Вопрос, на самом деле, не технологический, скорее, а политический, потому что с технологической стороны все понятно. В качестве мессенджера MAX пока еще очень далеко до аналогов, которые есть. <… > Но если государство будет замедлять другие мессенджеры или запрещать, то, конечно, MAX может сильно-сильно повысить свою базу и уровень», — подчеркнул он. Но у MAX есть преимущество перед Telegram — его связь с государственными сервисами, отметил гендиректор Digital-агентство Notamedia Максим Малышев. «Как у нас сейчас вместе живут WhatsApp и Telegram. Просто и там, и там есть свои какие-то треки для взаимодействия», — добавил он. MAX должен быть не «убийцей Telegram», а лучшим приложением для взаимодействия с государством, сказал основатель AppCraft и IT-предприниматель Александр Мурзанаев.

В игру вступает психология потребителей: никто не перейдет в пустую и заведомо подконтрольную сеть, жертвуя ощущением приватности и привычной экосистемой. Александр Мурзанаев основатель AppCraft

И Telegram, и MAX имеют право на жизнь, уверен депутат Госдумы Ярослав Самылин. «Рабочие чаты, особенно госслужащих, могут смело переехать в MAX, там пригодится функционал госуслуг, позволит ускорить и упростить работу, сделать взаимодействие с контрагентами открытым и безопасным. А вот все неформальное общение останется в Telegram вместе с личными блогами и каналами. Все здорово в балансе», — заявил он. Мессенджер MAX — наш аналог китайского WeChat, и, похоже, он может убить Telegram. Нужно смотреть в сторону Китая, создавшего свою платформу и отказавшегося после этого от Telegram, заявил эксперт в области конкурентной разведки, кандидат физико-математических наук Андрей «КиберДед» Масалович.

Фото: Популярные мобильные приложения / Медиасток.рф

Мнение пользователей В основном пользователи переживают из-за возможного замедления и блокировки Telegram. Есть вопросы и Госуслугам», с которыми должен объединиться национальный мессенджер. Но часть юзеров спокойна. «Если они хотят создать „безопасный“ (а без анонимности это уже НЕ безопасный) мессенджер для госучреждений и госслужащих — окей, создавайте, это реально крутая идея. Но закрывать Telegram, в котором сейчас сидят абсолютно все, только ради маркетинга?»; «„Телегу“ уже блокировали. Ничего не вышло. Не выйдет и теперь. И это хорошо»; «Конец конфиденциальности, теперь полный контроль и отслеживание. А все это выставляют под борьбой с мошенниками. Не перейдем добровольно, заставят принудительно»; «Если я читаю это сообщение в „Телеге“ — как думаете, за какой я мессенджер?»; «Они YouTube заблокировали, кому хуже сделали?»; «Telegram не трогают, новое приложение — это объединения сразу нескольких программ, поэтому может быть для многих удобнее»; «А причем тут Telegram? Его, уже говорили, никто замедлять не будет, а новый свой мессенджер очень кстати будет. Как минимум в нем все и сразу, ничего лишнего скачивать не надо, там и документы, и общение, и все-все»; *Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.