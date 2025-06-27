Telegram предупредили о более строгих санкциях
Депутат Боярский: Telegram ждут санкции после появления национального аналога
К мессенджеру Telegram будут применяться более строгие санкции после того, как в стране внедрят национальный многофункциональный сервис. Об этом на Международном Невском форуме заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, его процитировало РИА «Новости».
Парламентарий напомнил, что Telegram не выполняет действующее законодательство в части локализации персональных данных, в части удаления запрещенного контента.
«Мы прекрасно понимали, что наказывать безальтернативные площадки, такие как WhatsApp* и Telegram, это по сути доставлять определенные неудобства и риск потери возможности общаться у огромного количества людей», — отметил депутат.
Боярский добавил, что в России не планируют запрещать иностранные сервисы. По его словам, зарубежные платформы приглашают сотрудничать.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон о разработке национального мессенджера. Новую платформу создадут на базе сервиса MAX от VK.
*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.