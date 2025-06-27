Telegram предупредили о более строгих санкциях

К мессенджеру Telegram будут применяться более строгие санкции после того, как в стране внедрят национальный многофункциональный сервис. Об этом на Международном Невском форуме заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, его процитировало РИА «Новости» .

Парламентарий напомнил, что Telegram не выполняет действующее законодательство в части локализации персональных данных, в части удаления запрещенного контента.

«Мы прекрасно понимали, что наказывать безальтернативные площадки, такие как WhatsApp* и Telegram, это по сути доставлять определенные неудобства и риск потери возможности общаться у огромного количества людей», — отметил депутат.

Боярский добавил, что в России не планируют запрещать иностранные сервисы. По его словам, зарубежные платформы приглашают сотрудничать.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о разработке национального мессенджера. Новую платформу создадут на базе сервиса MAX от VK.