Сегодня 11:59 От Можайска до Реутова: афиша турниров «Золотая ракетка» — 2026 в Подмосковье 0 0 0 Фото: настольный теннис в лесопарке «Соколиная гора» на фестивале «Весенний марафон спорта» в Истре / Медиасток.рф Подмосковье

Спорт

Наро-Фоминск

Праздники

Подольск

Мытищи

Зарайск

Серпухов

Реутов

Теннис

Щелково

Можайск

Бронницы

Парки

Сыграть в настольный теннис, узнать историю олимпийского вида спорта и получить приз за победу смогут жители и гости Подмосковья 23 апреля. Более 20 парков региона присоединятся к акции «Золотая ракетка», приуроченной ко Всемирному дню настольного тенниса. Где пройдут турниры, мастер-классы и показательные выступления и кто может стать участником — в материале 360.ru.

Всемирный день настольного тенниса Спортивный день, посвященный пинг-понгу, проходит во всем мире ежегодно 23 апреля. В 2026 году он выпал на четверг. В этот день в Московской области пройдут тематические турниры под общим названием «Золотая ракетка», благодаря чему любой желающий сможет показать свое умение владеть спортинвентарем, подчеркнули в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья. World Table Tennis Day впервые отметили в 2015 году. Инициатором тематического дня стала Международная федерация настольного тенниса (International Table Tennis Federation, ITTF), чтобы популяризировать этот вид спорта, объединить увлекающихся им людей и пропагандировать здоровый образ жизни. Изначально датой Всемирного дня настольного тенниса выбрали 6 апреля. Так тематический праздник приурочили к другому — Международному дню спорта на благо развития и мира. Однако всего три года назад, в 2023-м, федерация сделала его обособленным.

Дату 23 апреля выбрали в честь дня рождения Айвора Монтегю — знаменитого теннисиста из Великобритании, который впервые организовал чемпионат мира по настольному теннису в 1926 году и был первым президентом Международной федерации этого вида спорта.

Интересно Сам пинг-понг появился более века назад и официально стал олимпийским видом спорта в 1988 году на Играх в Сеуле. Игра заключается в перекидывании мяча ракетками на игровом столе с сеткой. Победителем становится тот, кто первым выиграет большинство партий.

По данным на 2025 год, пинг-понгом увлекаются жители 226 стран мира — именно столько государств стали членами Федерации настольного тенниса. Им занимаются не только профессионально, но и любительски, ведь вид спорта настолько легок, что его можно назвать спортом для всех и каждого. Для спортивного состязания понадобятся только специальные мячи, ракетки и стол. Все это более чем доступно по цене, а столы, как правило, есть в общественных местах. По этой причине лозунгом Всемирного дня пинг-понга выбрали следующий: «Настольный теннис для всех и везде!».

Где в Подмосковье пройдут турниры «Золотой ракетки» Можайск Поиграть в пинг-понг 23 апреля можно будет в парке «Ривьера». Соревнования и лекции о спорте начались в 10:30. Для детей организовали программу с аниматорами «От мячика к мячику». Серпухов В парке имени Степанова в 11:00 начался мастер-класс по пинг-понгу. Любители и профессионалы смогут показать свое мастерство во время турнира, который пройдет там же. Обладатель высшей квалификационной категории по должности тренер-преподаватель по пинг-понгу Светлана Грабилова подготовила для посетителей мероприятий показательное выступление. Щелково В парке «Детский городок» состоится турнир по настольному теннису для всех, кто захочет показать свое мастерство владения ракеткой. Начало в 16:00.

Фото: Центр развития настольного тенниса в Химках / Медиасток.рф

Зарайск В Центральном парке культуры и отдыха в 16:00 начнутся соревнования по настольному теннису для всех желающих, независимо от пола и возраста. Наро-Фоминск Локацией для тематического праздника и турнира по пинг-понгу выбрали Центральный парк Воровского. Начало в 16:00. Те, кто только начинает свое знакомство с олимпийским видом спорта, смогут поучаствовать в обучающем мастер-классе по настольному теннису, который начнется в это же время. Подольск В парке имени Талалихина мастер-класс по пинг-понгу начнется в 13:30. Чтобы попасть на него, следует пройти на площадку с теннисными столами. Сразу после него стартует турнир для всех желающих — регистрация участников состоится в промежутке времени с 13:45 по 14:00. Вход свободный.

Фото: парк «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде. Лето / Медиасток.рф

Бронницы Мероприятия в рамках «Золотой ракетки» пройдут и в городском округе Бронницы. В частности, в парке «Бронницкий луг» подготовили не только спортивные активности, но и тематическую фотозону, кинопоказ и даже соревнования по армрестлингу. Начало мероприятий в 12:00. Кинопоказ состоится в домике «Мастерская чудес» в 12:30. Турниры для всех желающих, в том числе детей дошкольного возраста, начнутся в 13:00 у сцены. Участие в мероприятиях бесплатное, вход свободный. Реутов В Центральном парке 23 апреля пройдет турнир по пинг-понгу. Регистрация всех желающих старше 10 лет начнется в 11:30 возле теннисных столов. Сами соревнования стартуют в 12:00 — после первого удара мячика. Дмитров В парке имени Лямина также пройдет спортивный праздник, посвященный настольному теннису. Организаторы подготовили мастер-класс по пинг-понгу, а также тематический турнир. Вход свободный, участвовать в мероприятиях смогут все, включая самых маленьких детей. Начало в 12:00. Мытищи В парке Ветеранов в Мытищах спортивный праздник начнется в 15:00. На мероприятия в рамках «Золотой ракетки» ждут гостей старше шести лет. Те, кто не успеет посетить праздник настольного тенниса днем, смогут поучаствовать в оздоровительной разминке в парке Мира в 19:30. После нее в 20:00 начнется массовая скандинавская ходьба.