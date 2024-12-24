«Задело психологически». Стали известны подробности нападения на тренера на детском матче

Детский футбольный матч в Нижегородской области пришлось прервать из-за конфликта — одна из родительниц набросилась на тренера с кулаками, после чего завязалась драка. Тренер Артем Астраханцев поделился с 360.ru подробностями произошедшего.

«Она ко мне подошла, ударила, я ее оттолкнул. Потом пошла вот эта заварушка», — рассказал собеседник издания.

Пик накала произошел, когда команда из Решетихи забила гол. Мать одного из игроков, которая и раньше вела себя агрессивно, подошла к тренеру и набросилась на него с кулаками.

Игра по мини-футболу проходила межу командами «Авангард» из Решетихи и автозаводским «Автомигом». Астраханцев пояснил, что играла не его команда, он с ребятами пришел поболеть за «Автомиг». Фанатам «Авангарда» это не понравилось, судье приходилось неоднократно останавливать матч, удалять из зала неадекватных болельщиков.

«Задело психологически»

Одна из очевидиц произошедшего рассказала 360.ru, что родители весь матч вели себя агрессивно. Все началось с матери, которая постоянно что-то критиковала и комментировала, к ней подключился отец одного из игроков.

«Папу вывели, мама осталась и продолжила. <…> Ей не понравилось, что пришли дети другой команды и начали болеть, видимо, ее это как-то психологически задело», — поделилась собеседница 360.ru.

Женщина оскорбляла тренера, а потом, когда команда ее сына забила гол, она «в эйфории от счастья» ударила мужчину кулаком.

«Он просто ее оттолкнул, как бы машинально. Я думаю, что это реакция нормальная любого человека», — отметила очевидица.

После падения женщины на тренера накинулись болельщики-мужчины. Собеседница издания заявила, что агрессию болельщиков нужно было пресечь раньше, не дожидаясь драки. Детей перевели в закрытый зал, там они доиграли матч.

Закончилось примирением

Артем Астраханцев сообщил, что напавшая на него женщина извинилась перед ним, и они поняли друг друга.

«Вот от мужчин никакой пока ни весточки, ни звонка. <…> Хотелось, чтобы они позвонили, поговорили, раз они хотели по-мужски что-то решать, но судя по всему, уже не хотят», — подытожил тренер.