Праздник спорта. Зачем отмечают Международный олимпийский день

Более 130 лет назад барон Пьер де Кубертен предложил возродить античные Олимпийские игры. С тех пор в разных уголках Земли устраиваются крупнейшие соревнования, за которыми следит весь мир. С 1948 года дата 23 июня считается Международным олимпийским днем — праздником, который объединяет людей и напоминает человечеству о существовании единых ценностей и целей, к которым можно стремиться вместе.

Спортивный журналист Борис Ходоровский в беседе с 360.ru напомнил, что Россия с давних пор является важнейшей составной частью мирового олимпийского движения. «Олимпийский комитет России был создан еще до революции, и его история насчитывает более века. Среди первых соратников Пьера де Кубертена был и российский представитель — генерал Алексей Бутовский», — отметил специалист. Он рассказал, что после Победы СССР в Великой Отечественной войне авторитет советского спорта был так велик, что руководители Международного олимпийского движения обратились к спортивным руководителям страны с просьбой войти в состав Международного олимпийского комитета.

Это была высочайшая честь. Место занял председатель Олимпийского комитета СССР Константин Андрианов.

В последние годы из-за политических разногласий российских спортсменов всячески стремятся отстранить от международного движения, однако все видят, что этот процесс ведет только в тупик, добавил Ходоровский.

История Олимпиады в СССР Первую заявку на проведение летних Олимпийских игр Советский Союз подал, когда проводился конкурс на соревнования 1976 года. Москва в итоге проиграла Монреалю. «Я беседовал с выдающимся спортивным руководителем Виталием Георгиевичем Смирновым, который был непосредственным участником этого процесса. Он сказал, что это великое счастье, что мы проиграли конкурс на право проведения Олимпиады 1976 года, потому что просто не успевали построить всю необходимую инфраструктуру», — объяснил эксперт. Помимо стадионов, в городе необходимо было возвести гостиницы и аэропорты, различную современную инфраструктуру для Олимпиады и приема порядка сотни тысяч гостей. «Было развернуто колоссальное строительство. В результате Москва получила современнейшую по тем временам гостиничную инфраструктуру (где-то на 80 тысяч мест), прекрасный аэропорт Шереметьево-2, который до сих пор используется. Колоссальный шаг вперед был сделан в развитии телевидения — использовались самые современные технологии», — подчеркнул Ходоровский. Конкурентом Москвы за право проведения Олимпиады-80 был Лос-Анджелес, но благодаря дипломатическим усилиям выиграл СССР.

Фото: РИА «Новости»

Олимпиада в Сочи Идея проведения зимней Олимпиады в СССР возникала еще в 1980-х, отметил Ходоровский. По его словам, проект обсуждался тогда Виталием Смирновым и президентом МОК Хуаном Антонио Самаранчем после успешного проведения Олимпиады в Москве. В качестве города, где провести соревнования, сначала рассматривался Ленинград.

Он был во всем хорош, но в окрестностях не было гор, необходимых для проведения соревнований по горнолыжному спорту. Ближайшие были в Хибинах, однако в 80-е годы Олимпиаду получала на страна, а город.

Когда идея с Ленинградом отпала, организаторы обратили внимание на Сочи. Впервые проект Игр на российском курорте представили в главном пресс-центре Олимпиады 2006 года в Турине.

Фото: РИА «Новости»

Собеседник 360.ru подчеркнул, что концепция была прекрасной: минимальное расстояние между объектами ледового и снежного кластеров, замечательное расположение.

После распада СССР должно было пройти некоторое время, чтобы страна оправилась от последствий и были условия для проведения Олимпиады.

По его словам, мало кто верил, что Россия сможет провести соревнования, но она сделала это с высоким уровнем организации и уровнем приема, который мало какая страна «сможет переплюнуть». Ходоровский напомнил, что Олимпиада — не просто соревнования. «Это та идея, которая может объединить представителей разных политических формаций, разных убеждений. Спорт объединяет людей», — пояснил он. Именно международные олимпийские соревнования должны стать тем локомотивом, который позволит затем перенести эти позитивные изменения в отношениях между людьми и на другие сферы жизни, отметил эксперт.