«Тот самый физрук». В Серпухове запустили соревнования для учителей физкультуры

«Тот самый физрук» — один из необычных проектов в Подмосковье. Руководитель молодежного направления общероссийского общественного движения «Здоровое отечество» Екатерина Лещинская рассказала 360.ru на ПМЭФ, что многих учителей физкультуры в школах недооценивают, а ученики даже не знают, что их преподаватели зачастую — мастера спорта.

Проекта «Тот самый физрук» стартовал в Большом Серпухове. Один из его авторов и ведущих — знаменитый спортсмен Михаил Кокляев, активист «Здорового отечества» и восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике, который тоже работает преподавателем физкультуры.

«Большой Серпухов — один из самых больших наукоградов. Потому мы выбрали это место. Мы там часто делаем запуски своих пилотных проектов. Там очень активные и спортивные граждане, очень много школ», — пояснила Лещинская.

С чего все началось

В проекте уже поучаствовали более 74 человек из 34 школ — учитель физкультуры и ученик от каждого учебного заведения.

«У нашей организации есть друг Михаил Кокляев. Это самый большой и сильный человек России. Он пришел на совещание и рассказал, что в День учителя его почти никто не поздравил. Можем сделать вывод, что так происходит из года в год в каждой школе», — сказала руководитель «Здорового отечества».

Так повелось, что многие недооценивают роль учителя физкультуры в школе и воспитании детей. И-за этого сами преподаватели угасают. Проект направлен на повышение их статуса и значимости.

«Мы удивились, что большинство учителей — мастера спорта, люди с регалиями. Это те, о ком должна знать школа», — поделилась она.

Вперед, на федеральный!

В ближайший год собираются проводить проект в 54 муниципальных округах области и выявлять «того самого физрука» Подмосковья. Соглашение с министерством спорта уже подписали, а это значит, что скоро проект запустят на федеральном уровне.

«Все наши этапы состоят из норм ГТО. От каждой шкоды в бой отправляется физрук со своим учеником. Победитель получает призовой денежный фонд, который приравнивается к спортинвентарю для школы», — пояснила Лещинская.

С самого детства

Любовь к спорту зарождается еще в детстве, напомнила собеседница 360.ru. Дети равняются на своих родителей и, конечно, учителей.

«Учитель физкультуры — это тот самый человек, который прививает любовь к здоровому образу жизни. Если в детстве тебя не приучили — потом будет сложно», — заметила Лещинская.

По мнению руководителя «Здорового отечества», чтобы детям было интереснее заниматься спортом, можно добавлять в программу больше игровых и командных конкурсов. Одно из последних новшеств, которые внедряют в школах Подмосковья, — зарядки со спортсменами.

В Санкт-Петербурге 5–8 июня проходит 27-й по счету Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают представители 136 государств. В программе форума — более 150 тематических сессий, в работе которых будут участвуют свыше 1000 модераторов и спикеров. В третий день работы площадки выступит президент России Владимир Путин.